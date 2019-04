La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) advirtió que el ex ministerio de Salud no está cumpliendo en tiempo y forma con la provisión de vacunas incluidas en el calendario obligatorio, que asegura la cobertura sanitaria de la población. La entidad expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan varias provincias, que no cuentan con la cantidad de dosis suficientes para satisfacer la demanda, algo que “impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud”. El propio secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, reconoció que “hubo demoras en la distribución”.

“Hay seis provincias que notificaron formalmente el faltante, que son Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén, Chubut y Córdoba, pero la situación es general”, aseguró Carla Vizzotti, presidenta del organismo. La infectóloga explicó que si la provisión de dosis “es irregular y las cantidades son insuficientes, no se puede implementar la planificación”.

Para Vizzotti, el faltante de dosis “impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud y genera un riesgo individual y colectivo”. Por eso pidió a las autoridades sanitarias nacionales “dar una pronta solución a este grave problema”. “El faltante de dosis impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud y genera un riesgo individual y colectivo.”

El propio secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, reconoció que “hubo demoras en la distribución” aunque aclaró que a fin de marzo ya se había entregado el 90 por ciento de los 42 millones de dosis de vacunas del calendario nacional. El funcionario, sin embargo, atribuyó la caída en el índice de vacunación a que “la gente relajó sus hábitos y hay que hacer un esfuerzo entre todos para mejorar las tasas de vacunación, porque en la Argentina fueron cayendo. La meningocócica es la faltante, y la de la varicela, porque hubo problemas con el productor”.

Ante los cuatro casos de sarampión confirmados en el país, detalló que desde la Secretaría de Salud realizaron “una campaña” para prevenir esa enfermedad. Con respecto a la antirrábica indicó que, si bien no se encuentra incluida en el calendario, “recién el año pasado logramos, vía Organización Panamericana de la Salud (OPS), conseguir remesas para los humanos, que ya estamos distribuyendo, pero el faltante era a nivel mundial”.

El viernes pasado la Defensoría del Pueblo de la Nación “instó” a la Secretaría de Salud de la Nación y provinciales a “tomar las medidas necesarias para cumplimentar el Calendario Nacional de Vacunación debido a reclamos informados por faltantes de vacunas en cinco provincias”.

“Solicitamos a la Secretaría de Salud de la Nación y a las provinciales de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y Córdoba un informe sobre el cumplimiento del calendario 2019, a raíz de presuntos faltantes de vacunas publicados en la prensa”, detalló el organismo en un comunicado.

También pidieron “explicaciones” sobre las razones que “impidieron el cumplimiento del plan de vacunación” para saber “si existe un recorte presupuestario en la partida de vacunas, específicamente, la Triple Bacteriana Acelular, la Antimeningocócica y la Sabin”.

Desde la Defensoría reclamaron además la provisión de rotavirus, meningococo, triple celular y Menveo para Santa Fe, y consultaron si se entregaron todas las dosis necesarias de la triple acelular para Tucumán, “de modo que lleguen a los niños de 11 años”.

El Ministerio de Salud santafecino respondió que, tras los reclamos, recibieron dosis de vacunas para meningococo, rotavirus y varicela, y confirmó que encontraron “dificultades en la provisión de VPH para niños de 11 años”. La Defensoría también pidió informe a la provincia de Buenos Aires sobre la “adecuada provisión de Sabin, triple bacteriana acelular, antimeningocócica y VPH”.

Respecto de Córdoba, solicitó que ratifiquen el cumplimiento del envío de Sabin, Neumo23 y Meningococo, mientras que para Neuquén sólo se reclamó esta última.

El Ministerio de Salud neuquino afirmó haber recibido las vacunas solicitadas “el 4 de enero con menor dosis de algunos inmunobiológicos”, que fueron completados el 18 de enero y el 27 de febrero.

“La falta de respuesta de los demás ministerios provinciales no implica en modo alguno que pueda tenerse por acreditado el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación 2019”, alertó la Defensoría.