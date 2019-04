Unión de Santa Fe, que ganó la ida por 2-0, visitará esta noche a Independiente del Valle en la altura de Quito, Ecuador, por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido se jugará a las 21.30 en el estadio Olímpico Atahualpa, ubicado a 2.700 metros sobre el nivel del mar. El Tatengue, que está disputando su primer torneo internacional, se encuentra desde el lunes en Guayaquil para realizar una preparación especial para jugar en la altura y recién viajará a Quito horas antes del encuentro. El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de emptar 1-1 el sábado pasado en la Copa Superliga con jugadores que habitualmente son suplentes frente al descendido San Martín de Tucumán. Independiente del Valle, por su parte, confía en su localía. "Los equipos que vienen a este estadio sufren. Es una cancha pesada, que si no se corre bien, uno termina muerto", aseguró el capitán del equipo, Fernando León. El conjunto ecuatoriano es líder del torneo local y tendrá entre los titulares a los argentinos Cristian Pellerano y Enzo Maidana, mientras que el recientemente incorporado Claudio Bieler no podrá jugar ya que no fue inscripto.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Piedra; Landázuri, León, Segovia, Ayala; Preciado, J. Sánchez, Pellerano, Jaramillo; Dájome, Maidana. DT: I. Rescalvo.

UNION DE SANTA FE: N. Fernández; D. Martínez, Gómez Andrade, J. Bottinelli, B. Pittón; Zabala, Acevedo, M. Pitton, Fragapane; Troyansky, Mazzola. DT: L. Madelón.

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito).

Arbitro: Cristian Garay (Chile).

Hora: 21.30.

TV: ESPN 2.