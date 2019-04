El Barcelona de Lionel Messi ya está en las semifinales de la Champions. El conjunto catalán aprovechó el 1 a 0 favorable de su visita a Old Trafford y despachó al Manchester United con claridad por 3 a 0.

Lionel Messi abrió la cuenta a los 16 minutos con un remate desde fuera del área. A los 20, volvió a probar desde la medialuna. Su remate no fue muy fuerte, y el arquero español De Gea no pudo contener. El 2 a 0 fue lapidario. Se terminó la serie allí mismo. No hubo posibilidad para que se diera una remontada como contra el París Saint-Germain.

A los 16 minutos del complemento llegó el tercero, a través de Coutinho, con un bombazo al ángulo. Así los catalanes certificaron el pase a semifinales, tras la frustración del año pasado, cuando la Roma remontó de local en cuartos de final.

Con equipos fuertes eliminados de la competición como el Real Madrid, el Bayern Munich y la Juventus de Cristiano Ronaldo, el camino parece allanarse para que los catalanes alcen el trofeo por sexta vez en su historia después de su última consagración, en 2015.