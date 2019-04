Luego de haberse metido de lleno en la crisis política que atraviesa Venezuela, el músico Roger Waters volvió a dar su opinión sobre otro conflicto de política internacional. Esta vez, el integrante de Pink Floyd le reclamó a la cantante Madonna que suspenda su actuación en Tel Aviv, donde se presentará en mayo en el marco del concurso de canto Eurovisión. “Algunos de mis compañeros músicos que han actuado recientemente en Israel dicen que lo están haciendo para construir puentes y promover la causa de la paz. “mierda”, polemizó el cantante en una nota de opinión que escribió en el diario británico The Guardian, titulada "si crees en los derechos humanos, Madonna por favor no toques en Tel Aviv". Allí reclama "empatizar con nuestros hermanos palestinos y palestinos"

El artículo entero

La aceptación por parte de Madonna de una invitación para actuar en Tel Aviv en las finales del concurso de canciones de Eurovisión en mayo plantea, una vez más, cuestiones éticas y políticas de importancia fundamental para todos y cada uno de nosotros.

En París, en 1948, la entonces incipiente Organización de las Naciones Unidas redactó y posteriormente aprobó una Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagraba en el derecho internacional que todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, independientemente de su origen étnico, nacionalidad o religión, tienen ciertos derechos humanos básicos, incluyendo pero no limitado al derecho a la vida, la libertad y la autodeterminación.

Entonces, la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿estoy de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas?

Si su respuesta a esta pregunta es sí, entonces surge una segunda pregunta: ¿estoy preparado para respaldar mi apoyo a los derechos humanos y actuar en consecuencia? ¿Ayudaré a mis hermanos y hermanas en su lucha por los derechos humanos, o cruzaré y pasaré por el otro lado?

En el contexto de la conversación actual acerca de la ubicación de las finales de Eurovisión y la participación de Madonna y los otros artistas intérpretes o ejecutantes, los hermanos y las hermanas en cuestión son personas de Palestina que viven bajo un régimen de ocupación de apartheid profundamente represivo y que no disfrutan del derecho a la vida, a la libertad ya la autodeterminación.

En 2004, la sociedad civil palestina pidió ayuda al resto del mundo y, entre otras cosas, estableció una línea de piquete cultural, pidiéndole a los artistas que se abstengan de actuar en Israel hasta que el gobierno israelí reconozca a los palestinos el derecho a la autodeterminación. Desde entonces, he respondido a su llamado y he hecho lo que he podido para persuadir a otros a que hagan lo mismo.

Algunos de mis compañeros músicos que han actuado recientemente en Israel dicen que lo están haciendo para construir puentes y promover la causa de la paz. Mierda. Actuar en Israel es un concierto lucrativo, pero servir para normalizar la ocupación, el apartheid, la limpieza étnica, el encarcelamiento de niños, la masacre de manifestantes desarmados ... todo eso es malo.

Por cierto, como apoyo los derechos humanos y critico al gobierno israelí por sus violaciones, me acusan rutinariamente de ser antisemita. Esa acusación puede ser usada como una cortina de humo para desviar la atención y desacreditar a aquellos que iluminan los crímenes de Israel contra la humanidad. Debo señalar que apoyo la lucha por los derechos humanos para todos los pueblos oprimidos en todo el mundo. La religión del opresor no está aquí ni allí. Si apoyo a los rohingyas y deploro la persecución de Myanmar a los mismos, no me hace ser anti-budista.

Creo que el futuro de la raza humana dependerá en gran medida de nuestra capacidad para desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás, no de nuestra capacidad para oprimirlos y controlarlos. No podemos darnos el lujo de regresar a las edades oscuras, cuando podría ser correcto. Somos mejores que eso, ¿verdad?

Supongo que estoy pidiendo a todos los involucrados en lo que veo como la traición de Eurovisión a nuestra humanidad conjunta para que se centren en su capacidad de empatizar con sus hermanos y hermanas palestinos. Para tratar de ponerse en ese lugar. Trate de imaginar, durante 70 años, generación tras generación, despertarse cada mañana ante el saqueo sistemático y constante de la vida de su gente. Y ellos, que han mantenido la cabeza en alto y han resistido con gran coraje, fortaleza y gracia, nos han pedido "los corazones sangrantes y los artistas" por nuestra ayuda. Nosotros, todos nosotros, tenemos, desde mi punto de vista, una absoluta obligación moral y humana como seres humanos de responder a su llamado.

Mi madre, en los intentos maternos de brindarme orientación en mi juventud, solía decir: "Roger, en cualquier situación dada, casi siempre hay algo correcto que hacer; solo piénselo bien, sea lo que sea, considere todos los puntos de vista, luego decida por usted mismo qué es lo correcto y simplemente hágalo ".

Instaría a todos los jóvenes concursantes, de hecho a todos los jóvenes, de hecho a todas las personas jóvenes y mayores, por lo que incluye a Madonna, a leer la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Se ha traducido a 500 idiomas para que cualquiera pueda informarse de sus 30 artículos. Si todos los respetamos, podríamos salvar a nuestro hermoso planeta de su inminente destrucción.