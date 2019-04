El precandidato presidencial Felipe Solá salió al cruce de los anuncios del gobierno nacional. "El acuerdo que hicieron de precios y el freno a las tarifas, debieron transformarlos en un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) porque no tiene que ser un acuerdo de buena voluntad solamente en el que la gente esta a merced de que le cumplan al gobierno o no", destacó el dirigente justicialista haciendo foco en la falta de convicción de parte del propio gobierno en el paquete económico. "Esto debería hacerse a través de un DNU para darle fuerza de decisión de gobierno. Lo que tenemos hoy es una falta absoluta de compromiso con lo que significa gobernar. Macri lo presentó de una forma desvalida, cobardona, en donde comenta solamente lo que pasa y no asume la crisis", agregó el diputado de Red x Argentina.



"Es una falta de respeto a la gente. Hay una admisión recontra tardía de la locura de las tarifas. Y lo que es peor, en lugar de animarse a ir para atrás, convalidan lo hecho porque lo que están diciendo es que las tarifas al día de hoy, al día del acuerdo, son justas para ellos, al igual que la vida suba 175 por ciento, los salarios 140 por ciento y 2500, 3 mil o cuatro mil el gas y la luz. Y ahora, una vez que admitieron el crecimiento de la pobreza, y señalan el sacrificio, no el esfuerzo, de millones de argentinos, convalidan las tarifas en lugar de bajarlas". El legislador indicó que la intención de su espacio político sería "desdolarizar las tarifas y llevarlas a una fecha anterior y de ahí que solo crezcan por el índice de evolución salarial y los que pagaron por encima de eso que tengan crédito. Esa fue una ley vetada por el presidente".

"El tema de los créditos de la ANSES es algo así como: no se preocupen jubilados, no se preocupen padres que reciben la AUH, no se preocupen trabajadores formalizados que reciben asignaciones: les vamos a dar crédito al cuarenta por ciento. No se puede ser más desalmado. Es medio una burla cuando están hasta la manija porque no pueden pagar la luz y el gas".

El ex gobernador bonaerense apuntó que el acuerdo de precios se trataba "una jugada muy tramposa, es obvio. Porque primero levanto los precios y segundo anuncio que esos mismos precios van a bajar". Por otro lado, destacó que en el peronismo "hay una unidad de los que ya están unidos. Falta una segunda unidad, es la que falta. Alternativa Federal está en medio de un desguace. El tema es que alguno de sus dirigentes entienda que se puede construir algo mejor".