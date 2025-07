Había una oportunidad para que la Cámara de Diputados rechazara este miércoles el decreto 345, que atenta contra el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Carolina Gaillard, legisladora de Unión por la Patria (UxP), llegó a pedir sobre tablas que el asunto sea incorporado al temario de la sesión especial solicitada para el mediodía por el bloque Democracia para Siempre y otros radicales. En ese momento, la comunidad teatral se manifestaba en las afueras del Congreso. El intento se frustró ya que, tras un encontronazo entre representantes de UxP y La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por levantada la sesión.

Más temprano, en una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Argentina de Actores, Gaillard había explicado que, pasados los diez días hábiles que tiene la Comisión Bicameral para expedirse sobre los decretos, el objetivo era que la Cámara Baja rechazara el ataque al INT y la Conabip. Luego, con los Senadores, podía lograrse el rechazo "total". El bloque Democracia para Siempre no había incluido el tema en la sesión especial pedida para este miércoles, con ejes como el financiamiento universitario y la situación del Garrahan. "No quisieron, porque como votaron la Ley Bases y habilitaron la delegación de facultades sienten que es contradictorio ahora rechazar los decretos. (Pablo) Juliano no quiso. Toda la responsabilidad de que esto no se trate es de ellos", se quejó la diputada en diálogo con Página/12, luego de la conferencia en el edificio cercano al Congreso, en la que artistas y legisladores tomaron la palabra.

Desde la publicación en el Boletín Oficial del decreto 345 -el 22 de mayo-, la comunidad teatral lucha por distintas vías para revertir lo que considera, directamente, el cierre del organismo que otorga subsidios a la actividad a nivel federal. La legislativa es una de esas vías; otras son la calle, con diversas movilizaciones, y la judicial. En lo que respecta a la vía legislativa, este miércoles, justo en la previa del importante Festival Entrá, en Diputados podría haberse dado un primer paso. Al momento de la conferencia en la AAA, se barajaban dos alternativas: intentar incorporar el asunto al temario de la sesión convocada por los radicales o plantearlo en una sesión especial pedida por Gaillard, que estaba pautada para las 14.30.

La primera sesión se cayó cerca de las 17, cuando llegó al recinto José Luis Espert y desde la oposición lo acusaron de perseguir políticamente a militantes del kirchnerismo, por la detención de Alesia Abaigar entre otras personas. Un rato antes, Gaillard había hecho su pedido sobre tablas: "Estamos pidiendo que se trate el decreto delegado que disuelve de manera encubierta el INT y la Conabip. Entendemos que para la política cultural la autonomía de estos institutos ha sido fundamental para que tengan un alcance federal". La segunda sesión, la de las 14.30, nunca comenzó.

Afuera, la comunidad teatral sostenía carteles con leyendas como "Es Milei o la cultura" y "El teatro independiente existe porque resiste". Con la consigna "Salvemos al INT", la movilización fue convocada por las mismas organizaciones que invitaron a la conferencia de prensa: la AAA, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), Profesionales de la Dirección Escénica Argentina (APDEA), Asociación Profesional de Productorxs Ejecutivxs de las Artes Escénicas (APPEAE), la Secretaría de Cultura de la CGT, CTA y Espacios Escénicos Autónomos (Escena), entre otras. En la conferencia, Luis Rivera López, presidente de la AAA, y otros referentes de la comunidad teatral estuvieron acompañados por diputados de UxP: aparte de Gaillard, Hugo Yasky, Pablo Carro y Lorena Pokoik, quienes mostraron su compromiso con la lucha por que el INT siga existiendo.

"Es lamentable lo que pasó porque se había conseguido quórum, Gaillard había propuesto la incorporación de algunos temas de la segunda sesión en esta sesión y todo indicaba que se podría haber incorporado aunque sea algunos, específicamente el decreto que deroga la Ley Nacional del Teatro. Es lamentable que se haya caído en provocación, se hayan levantado de sus bancas y se haya caído la sesión", dijo a este medio Gonzalo Pérez, presidente de ARTEI. Y anticipó: "Va a haber que trabajar por otra nueva sesión, que seguramente llevará su tiempo. Hay que ver si la Cámara entra en receso y ver si se puede tratar en una próxima sesión el decreto que aniquila al INT". Como definió Carro en la conferencia de prensa, el escenario actual es el de una "guerrilla cultural".