Con un equipo alternativo, Boca debutará hoy en la Copa Argentina enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. La lesión que afecta desde el miércoles a Carlos Tevez obliga al director técnico Gustavo Alfaro a tomar previsiones: es posible que no incluya a Mauro Zárate en el equipo titular ante los cordobeses. El Apache se retiró el miércoles antes de que concluyera la práctica en el predio de Casa Amarilla, y los estudios posteriores confirmaron –según comunicó el cuerpo médico del club de la Ribera– que padece una entorsis en su rodilla izquierda. La recuperación le demandará no menos de 20 días, con lo cual se perderá el partido ante Deportes Tolima en Colombia, y seguramente los dos cruces por octavos de final de la Copa de la Superliga, ante Patronato o Godoy Cruz.

Zárate es el reemplazante natural de Tevez, y en la planificación de Alfaro el partido prioritario para Boca es el del miércoles próximo ante Deportes Tolima en Colombia, en donde un buen resultado clasificará al Xeneize a octavos de final de la Copa Libertadores. Si no juega el ex Vélez es posible que el juvenil Brandon Cortés sea de la partida, aunque no habría que descartar la presencia de algún otro titular en el equipo.

Una vez finalizado el encuentro en Mar del Plata, el plantel de Boca volverá de inmediato a Buenos Aires para entrenarse mañana, de cara al próximo encuentro por la Copa Libertadores, en donde está segundo en el Grupo G con 7 puntos, a dos del líder Paranaense de Brasil, mientras que el Tolima suma 4.

Por el lado de Estudiantes de Río Cuarto, el sueño de dar el batacazo ante Boca (tres veces ganador de esta copa, en 1969, 2012 y 2015) alimenta el viaje a Mar del Plata del equipo que dirige Marcelo Vázquez. El equipo cordobés es uno de los punteros del pentagonal final del Federal A, junto a Sarmiento de Resistencia. El DT Vázquez hará dos cambios con respecto a los once que vencieron a Alvarado de Mar del Plata el fin de semana pasado: Víctor Beraldi por Lucas Oviedo y Javier Ferreira por Ibrahim Hesar. Los cordobeses estarán acompañados por más de 1500 hinchas que llegarán a Mar del Plata.