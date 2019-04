El ex ministro de Economía Roberto Lavagna esperará a las elecciones en Córdoba del 12 de mayo para realizar el lanzamiento oficial de su candidatura presidencial. Antes que eso, inaugurará un comando de campaña el centro porteño y presentará en un par de semanas un “frente de unidad” junto a los dirigentes que lo respaldan como el socialista Miguel Lifschitz, la líder del GEN Margarita Stolbizer y el sector del radicalismo del que forman parte dirigentes como Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Juan Manuel Casella. Lo que Lavagna no tiene resuelto es la situación interna dentro de Alternativa Federal, donde no hay quórum para una postulación que evite competir en las primarias.

En caso de, como todo indica, conseguir la reelección, los comicios cordobeses servirán para fortalecer la imagen del gobernador Juan Schiaretti como virtual líder del espacio Alternativa Federal. Además, dirimirá la interna entre un radicalismo afín al macrismo como el que encarna Mario Negri y otro que busca un camino más independiente como el de Ramón Mestre. Ayer, Casella consideró que “inmediatamente después de las elecciones en Córdoba” se definirá si la UCR permanece atada al macrismo o rumbea para el armado que el ex ministro presentará en fecha y lugar a definir. “Lo ví totalmente candidato, con vocación de diálogo y unidad”, señaló Stolbizer respecto al encuentro que mantuvo con Lavagna. Pero subrayó que si bien el ex ministro “tiene una gran trayectoria” no puede llevar adelante una propuesta en soledad, “hay que acompañarlo”.