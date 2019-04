Tras la muerte de su madre, Ofelia Wilhelm, Cristina Fernández de Kirchner arribó ayer a La Habana. Allí, la senadora nacional se encontró con su hija Florencia, bajo tratamiento médico desde febrero por trastorno de estrés postraumático, síndrome purpúrico, amenorrea, linfedema y polineuropatía desmielinizante. A diferencia de su viaje anterior a Cuba, en el que mantuvo encuentros con el presidente Miguel Díaz-Canel y con el líder del Partido Comunista Raúl Castro, esta vez la ex mandataria no tiene previsto en su agenda reuniones con las autoridades de ese país. “Quiero agradecer todos y cada uno de los mensajes que me hicieron llegar ayer. Gracias por todo el cariño y la fuerza que me brindaron”, escribió CFK en su cuenta de Twitter ayer por la noche.

Desde el entorno de Cristina explicaron que la senadora, ante el deceso de su madre, decidió no suspender el viaje que tenía programado a Cuba porque se encuentra “muy preocupada por la salud de su hija”. Sin embargo, la ex mandataria estuvo durante las últimas horas de vida de Ofelia Wilhelm en el Hospital Italiano de La Plata, donde la mujer de 89 años se encontraba internada desde diciembre por un cáncer de endometrio. Ayer al mediodía sus restos fueron cremados en el cementerio privado Parque de la Gloria, en la localidad de Berazategui.

La noticia de la muerte de Wilhelm, que tuvo una larga trayectoria gremial y política, generó que dirigentes y organizaciones de todo el arco político enviaran sus condolencias a la familia Kirchner. Así lo hicieron, entre otros, Sergio Massa, Roberto Lavagna, José Luis Gioja, Daniel Filmus, Myriam Bergman, Emilio Monzó, Ricardo Alfonsín, Hugo Yasky, el PJ Nacional y Abuelas de Plaza de Mayo. Incluso el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal saludaron a través de sus redes sociales a la ex mandataria.

Si bien no tenía prohibida la salida del país, el segundo viaje de Fernández de Kirchner a la isla, que se extenderá durante 10 días, debió ser notificado a tres tribunales orales federales que entienden en diversas causas.