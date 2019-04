Uno de sus libros que ha tenido mucha difusión es ¿En qué tiempo vivimos ? La obra, en francés, se publicó en 2017. Pasaron exactamente dos años. ¿En qué se transformó nuestro tiempo con respecto al tiempo del libro?

–La situación no ha cambiado mucho con respecto al momento de la publicación del libro. Lo único que ha pasado es que hoy las cosas están más claras: con Trump, con Bolsonaro, en Francia con las leyes represivas y en todos los países de Europa con el endurecimiento del poder del Estado. Ya no se puede más describir la situación como lo hacen ciertos intelectuales cuando hablan del neoliberalismo como una especie de acuerdo entre el sistema económico y los modos de vivir de la sociedad. Lo que llamamos neoliberalismo se afirma cada vez más como una forma de despotismo y no como una suerte de armonía con las libertades individuales y todo lo demás. Todo es más claro. En apenas 50 años, en los países que se dicen democráticos y liberales, hemos visto cómo los derechos del Estado se han afirmado cada vez más por encima de los individuos, y ello en nombre del liberalismo. Porque hay que tener muy claro que el liberalismo no es la libertad. El liberalismo es el gobierno de aquellos que se piensan como elites, de quienes se creen que están calificados para ver los intereses generales de la sociedad. El liberalismo es el despotismo de una clase que se cree la única capaz de gobernar la sociedad.