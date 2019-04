En un masivo acto que reunió más de 1500 personas en el club Libertad, las candidatas a concejalas de la lista Podemos Vivir Mejor, del Frente Juntos, Fernanda Gigliani y Sol Gonzaléz De Cap compartieron un almuerzo popular que sirvió como un virtual cierre de campaña, y del que participaron Martín Sabbatella, presidente del partido Nuevo Encuentro, como así también Jorge Rivas, líder de la Confederación socialista argentina. "Nunca fuimos funcionales al macrismo", aseveró Gigliani mientras González de Cap consideró que la lista "representa todas las resistencias al gobierno nacional".

"Somos la mejor lista porque tenemos coherencia, nunca nos hemos desdicho en lo que pensamos, no especulamos, no nos colgamos ni de la pollera ni de los pantalones de nadie, no necesitamos famosos, y lo más importante es que nunca fuimos funcionales al macrismo", dijo Gigliani y agregó: "Recorremos los barrios de nuestra ciudad los 365 días del año y trabajamos por los vecinos que sufren la inseguridad y que tienen dificultades con los servicios básicos. Queremos representar a los rosarinos y no ser representantes de dirigentes nacionales en Rosario, estamos convencidos que si ganamos la ciudad, ganamos la provincia y consecuentemente volvemos a tener un gobierno nacional y popular en la República Argentina".

Por su parte, González de Cap planteó la necesidad de "brindar una respuesta social y económica a la angustia que genera el gobierno de Macri" y consideró que la "expresa todas las resistencias al gobierno nacional".

Presente en el lugar, Roberto Sukerman único candidato a intendente por el peronismo se comprometió a seguir trabajando por la ciudad. Y Rivas consideró que "ganar Rosario es sumamente importante para fortalecer y estimular nuestra militancia en todo el país para derrotar a la derecha macrista en octubre".

Por último, Sabbatella apuntó que "Juntos vamos a lograr la construir una unidad más amplia, plural y diversa para poder garantizar la reconstrucción de la Argentina después del desastre que dejó el macrismo. Por eso queremos que el próximo 9 de diciembre sea el último día de gobierno de derecha".