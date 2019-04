El intenso calendario electoral hará su próxima parada en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Santa Fe. El tercer distrito electoral del país pone al peronismo como único espacio político que definirá su candidato a gobernador en las PASO: se medirán el senador Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa. A pesar de las diferencias entre ambos espacios, la idea de la unidad después de la elección parece estar firme. Bielsa declaró que el “mayor aporte a la unidad nacional es ganar en Santa Fe” y la compañera de fórmula de Perotti, Alejandra Rodenas, planteó “la unidad para poner realmente en contradicción las políticas llevadas adelante por el gobierno de Macri”.

El peronismo santafesino intentará comenzar a desandar el próximo domingo el camino para retomar la gestión de la provincia cuando el 16 de junio se realicen las elecciones generales. El ex intendente de Rafaela irá acompañado para la vicegobernación por la ex jueza Rodenas en el frente Juntos-Sumar, mientras que a Bielsa, que irá en el mismo frente pero con la lista Encuentro por Santa Fe, la acompañará el senador provincial Danilo Capitani. Ambos espacios mostraron disposición para llegar a las PASO con una lista única que tuviera el consenso de todos los sectores, pero las diferencias entre Bielsa y Perotti por posicionamientos frente a la política nacional determinaron que la candidatura se resuelva en las urnas.

“Me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo patriótico porque los argentinos están sufriendo mucho, y los santafesinos, en particular, también”, señaló Bielsa, quien fue vicegobernadora durante la gestión de Jorge Obeid. “Nuestro mayor aporte a la unidad nacional es ganar en Santa Fe, eso es lo que nos toca y en eso estamos trabajando”, destacó y recordó que se intentó llegar a un acuerdo en la provincia entre los peronistas y el resto de la oposición, pero “para eso había que ceder en cuestiones ideológicas” y no estuvieron “dispuestos a hacerlo”. Sin embargo, apuntó: “Igual sentimos la posibilidad y la cercanía de un triunfo del peronismo en Santa Fe, que incluye además una cantidad de asociaciones civiles y de sindicatos que no están necesariamente afiliados al partido”.

Desde la otra lista interna dentro del frente Juntos, Rodenas señaló que hacen una “exhortación a la unidad, para poner realmente en contradicción las políticas llevadas adelante por el gobierno de Macri. Y contribuir a un triunfo en octubre del gobierno nacional y popular”, dijo, en la misma línea que Bielsa. Sobre el gobierno de Macri, afirmó que “lo que se ve es el fracaso rotundo de las políticas nacionales. Que se traduce en un padecimiento de la gente de este modelo económico. La gente la está pasando muy mal, está muy golpeada en la provincia”.

Además del peronismo, el oficialismo santafesino llevará al ex gobernador socialista Antonio Bonfatti como precandidato de consenso por el Frente Progresista. Los socialistas lograron construir poder y gobernabilidad desde que Hermes Binner ganó las elecciones en 2007, luego con los mandatos consecutivos de Bonfatti y el actual de Miguel Lifschitz. Después de las internas abiertas de domingo, los santafesinos elegirán el 16 de junio quién será el sucesor de Lifschitz, en una elección que significará la renovación total de las dos cámaras legislativas y el recambio de la mayoría de los intendentes, presidentes comunales y parte de los concejales.

Cambiemos llevará al diputado radical José Corral como precandidato. El macrismo necesita hacer pie en las ciudades importantes del interior para que no se licúe el caudal de votos para las nacionales de octubre.