El director estadounidense John Singleton sufrió un ataque cerebral y se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Los Angeles. El realizador de 51 años, el primer afroamericano en ser nominado al Oscar (por Boyz'n'the hood, en 1991), sufrió una descompensación cuando retornaba en un vuelo desde Costa Rica, y según indicó su familia sufrió el ataque cuando ya estaba internado. "Solicitamos privacidad para él y su familia, y agradecemos a sus amigos, colegas y fans por el apoyo y las plegarias que están ofreciendo", indicaron sus familiares en un comunicado.

Singleton se hizo célebre con ese film en el que el rapper Ice Cube y los actores Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne y Angela Bassett le dan cuerpo a una historia que servía como retrato de las tensiones sociales en la ciudad de Los Angeles a comienzos de los '90, los enfrentamientos entre las bandas Crips y Bloods y el rol de la policía. Titulada en Argentina Los dueños de la calle, la película llamó la atención no solo por su temática sino porque estaba en pleno auge la agitación por la golpiza recibida por Rodney King a manos de la policía de Los Angeles en marzo de ese año.

Singleton no ganó el Oscar por el film, pero desarrolló una carrera en la que los temas afroamericanos a menudo están presentes; entre sus películas se encuentran la remake de Shaft (con Samuel L. Jackson) y Poetic Justice, con Janet Jackson. A pesar de dirigir para la gran industria películas como +Rápido +Furioso, no ahorró críticas al sistema de Hollywood: en 2014 declaró públicamente que "no dejan que la gente negra cuente sus historias... quieren que sean como ellos quieren, y nadie tiene el derecho de hacer eso. Hoy lo que llaman 'black films' son buenos, algunos muy buenos, pero son solo productor. No están alzando la vara creativa. Cuando hacés algo homogeneizado, que le agrade a todo el mundo, entonces no tenés nada especial". Quizá por eso, últimamente el director se concentraba más en el mundo televisivo, dirigiendo capítulos de Empire para ABC / Fox, American Crime Story (Fox), Rebel (BET) y Snowfall (FX).