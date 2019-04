La concejala y precandidata a intendenta de la ciudad, Verónica Irizar, carga sobre sus hombros con la responsabilidad de posibilitarle al socialismo continuar en la carrera para suceder a Mónica Fein. A menos de una semana de dirimir la trascendental interna del Frente Progresista con el concejal Pablo Javkin, la postulante socialista transmite un entusiasmo por participar y sentir de primera mano los afectos de la gente en cada recorrida de campaña. Un entusiasmo que es proporcional a la convicción que la lleva a pronosticar que va a ganar el próximo domingo. "Lo que más fuerza me da es comprobar que una vez más, a pesar de la situación difícil que estamos atravesando, los rosarinas y los rosarinos no bajamos los brazos, no nos resignamos", dijo Irizar en una entrevista con Rosario/12. "La elección del 2017 fue muy dura para nosotros, pero el 2019 nos encuentra en un escenario de fortaleza, con una muy buena propuesta electoral para que la gente pueda elegir entre trayectoria, experiencia y equipos, no tengo dudas que voy a ser la próxima intendenta", vaticinó.

La precandidata oficialista sostuvo que su trayectoria viene de la gestión, un plus que le permitió conocer como nadie cada resorte administrativo de la Municipalidad. "Nadie me tiene que explicar cómo se gobierna o manejar equipos ni cómo se lidera, es el lugar donde me siento más cómoda", señaló Irizar.

-Yo soy parte de la expresión de una renovación muy fuerte del socialismo en la ciudad -asegura en un alto de su campaña.

Adelantó que en caso de ser electa su gabinete tendrá como principales características "mucha apertura y paridad", con integrantes que ya le manifestaron que "quieren sumarse a dar lo mejor para la ciudad".

"El Nueva Oportunidad es fantástico pero si al pibe que capacitaste y lo sacaste de una red mafiosa no le conseguís un laburo lo estamos frustrando".

En el marco de una interna que fue levantando temperatura en las últimas semanas, la edila socialista rechazó las críticas de Javkin, quien planteó que a su competidora le faltaba experiencia por fuera de la función pública. "Yo renuncié a un banco privado de primera línea para ingresar a la Municipalidad, me llamó el gerente regional para decirme que me firmaba un contrato para ser la gerenta de la sucursal en un año y tenía sólo 24 años. Creo que gobernar una ciudad como Rosario es muy complejo, hay que estar muy preparados, saber cómo se gestiona el Estado, saber tomar decisiones, es lo que hice a lo largo de mi trayectoria", apuntó Irizar.

-Como secretaria de Hacienda me tocó administrar más de 100 mil millones de pesos, estuvimos sentados en la mesa con el gobernador Miguel Lisfchitz definiendo las obras estratégicas que transformaron la ciudad en los últimos cuatro años, estamos remodelando el Aeropuerto, el Mercado del Patio, el Museo del Deporte, los accesos, y podría estar media hora nombrándote las obras realizadas con honestidad y transparencia.

"Es una ciudad donde nunca entró la grieta, nunca tuvimos corrupción, por eso le pedimos a la gente elegir bien porque pone en juego a Rosario, uno no le deja la llave de su casa a un improvisado, a un descuidado, al que no tiene equipos, y mucho menos a gente que nunca la defendió y se acuerdan cada dos años de defenderla cuando son candidatos", agregó.

Irizar acompaña con propuestas las intenciones de posicionarse como la cara visible de la renovación socialista. Lo hace, explica, a fuerza de autocrítica y de tener la humildad de reconocer lo que se debe mejorar. "Acá hay una etapa cumplida, donde todo lo que proyectaron estos jóvenes soñadores de ese entonces, Binner, Cavallero, Fein, Lifschitz, Bonfatti, está casi todo cumplido, con errores y aciertos pero con una idea de definir qué ciudad se quería y avanzaron en ese sentido, la salud pública, la cultura, descentralizar el Estado, el espacio público. Hoy viene una nueva etapa y a mí me toca encabezarla con un nuevo liderazgo que entiendo debe ser más abierto, con capacidad de decisión y de encontrar los consensos", subrayó la concejala.

"A pesar de la situación difícil que estamos atravesando, los rosarinas y los rosarinos no bajamos los brazos, no nos resignamos".

A la hora de referirse a las propuestas vinculadas a la seguridad, Irizar mencionó el proyecto de Orden, Control y Seguridad. "La ciudad tiene que ser un actor fundamental en prevenir el delito, por eso el planteo de reorganizar la GUM porque así no va más, en un proceso que seguramente vamos a hacer con los trabajadores. Hay que incorporar tecnología para mejorar la seguridad, es una competencia que la ciudad puede desarrollar, iluminación Led del 100 por ciento, el sistema de video vigilancia con sensores que permitan un mayor y mejor monitoreo en tiempo real. Como intendenta quiero tener un rol mucho más activo en la coordinación de las fuerzas de seguridad, y de reclamar tanto a la Nación como a la Provincia lo que nos corresponde", expresó la precandidata socialista.

De todos modos, Irizar marcó una clara diferencia al afirmar que el gobierno provincial "viene de un proceso de mejorar el tema de seguridad, la carrera policial, el equipamiento, los patrulleros, se ha invertido. Lo mismo en el sistema procesal penal, tenemos 70 fiscales en la ciudad investigando los delitos de competencia provincial, algo que no ha pasado con la Nación cuando lo más complejo está asociado a la trama del narcotráfico, y en eso la que está en deuda es la justicia federal, son tres fiscales para investigar narcotráfico, trata de personas y lavado de activos, la verdad que nos toman el pelo. Voy a convocar a todas las fuerzas políticas de la ciudad a reclamar lo que nos corresponde, porque si no es fácil estigmatizar".

La concejala dice que el camino a seguir es el de la mesa multiangencial conformada por fiscales, fuerzas de seguridad, control, las áreas sociales y urbanas de provincia y municipio que funciona como experiencia en algunos barrios: "Allí abordan el territorio y analizan cuáles son las bandas que operan, se trabaja para desarticularlas y así poder recuperar la paz y la tranquilidad en los barrios".

Irizar consideró que "en una sociedad con tanta desigualdad, un índice de pobreza del 32 por ciento, 4,7 por ciento de inflación, el gobierno nacional no tiene una política para abordar estos problemas, es violento tener una sociedad con esa desigualdad y pobreza. Desde lo local tenemos que profundizar el Plan Abre para dar una respuesta urbana al problema de los asentamientos irregulares, estamos interviniendo hoy en más de 40 barrios, es el camino que hay que profundizar para resolver el problema integralmente, apuntando a que la inclusión sea con trabajo. El Nueva Oportunidad es fantástico, pero si vos al pibe que capacitaste y lo sacaste de una red mafiosa no le conseguís un laburo le estamos frustrando el proceso. Ni qué hablar de lo que es el sistema de salud de la ciudad, que hoy absorbió a 45 mil rosarinos y rosarinas que se quedaron sin obra social, en el resto del país eso no pasa".

Promete fomentar la economía social que para muchas familias representa una fuente de ingresos cuando el mercado laboral "ya no les da respuestas". "Este es un ejemplo de lo que queremos replicar, con una economía a escala humana en toda la ciudad", afirmó. "Como intendenta voy a apoyarlos, van a encontrar en mí una intendenta cercana y con quien se pueda dialogar", concluyó.