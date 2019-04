Carlos Tevez no viajó ayer a Colombia con el plantel de Boca que enfrentará mañana a Deportes Tolima, por el Grupo G de la Copa Libertadores. El Apache no se recuperó de la entorsis en la rodilla izquierda y el entrenador Gustavo Alfaro prefirió preservarlo. Hasta el momento, el ingreso de Mauro Zárate por Tevez sería la única variante del once inicial, respecto del que goleó como local por 4 a 0 a Jorge Wilsterman de Bolivia el 10 de abril. Ese triunfo posicionó el Xeneize en el segundo lugar de la zona y llevó tranquilidad de cara a la clasificación a octavos de final del torneo continental. El equipo para medirse ante el Tolima formaría con Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Mas; Villa, Marcone, Nández, Reynoso; Zárate, Benedetto.

Boca trabajó ayer a la mañana en el Centro de Entrenamientos que el club de la Ribera tiene en Ezeiza, en donde Alfaro realizó un trabajo táctico con quienes serán titulares el próximo miércoles, mientras que Tevez volvió a realizar tareas en el gimnasio y en kinesiología. Debido a que el Aeropuerto de Ibagué no está abierto por problemas causados por el temporal que azotó a esa ciudad colombiana hace varios días, Boca tenía previsto pernoctar anoche en Cali y hoy completar el viaje hasta Ibagué en micro.