Con Luis "Toto" Caputo distraído y pasando la gorra por el empresariado en la Bolsa de Comercio de Rosario, La Libertad Avanza da inicio a la ronda de negociaciones para aprobar el Presupuesto 2025. Una propuesta de ajuste y supeditada al pago de la deuda que ni los aliados más cercanos terminan de entender si el gobierno libertario quiere aprobar o no. Lo seguro es que Caputo no estará en el Congreso, ya anticipó que no quiere verlo ni de lejos ( mucho menos quiere acercarse a exponer sobre los detalles del proyecto). Los encargados de esta tarea serán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Finanzas, Pablo Quirno, que se arrimarán a la Cámara de Diputados el 1o 2 de octubre. Hasta entonces, La Libertad Avanza encarará bilaterales informales con los opositores amigables, susurrando por lo bajo siempre la misma canción: todo se negocia menos el déficit fiscal.

En los despachos de la Cámara de Diputados circula, hace tiempo, el mismo rumor: el ministro de Economía sufre hablando en público, no le gusta, por lo que evita pisar los pasillos del Congreso a menos que exista una emergencia. Algunos recuerdan todavía el cruce con Gabriela Cerruti en 2018, cuando Caputo era ministro de Finanzas de Mauricio Macri y, durante una exposición en la Bicameral de Control de Deuda, le envió un papelito a la entonces diputada del Frente Para la Victoria que decía "No seas tan mala" y un dibujo de una carita feliz. Cerruti, entonces, se levantó a los gritos y hubo que convocar a un cuarto intermedio. Nunca volvió.

Seis años después, en la oposición nadie espera que Caputo aparezca. Pero no por eso se privan de insistir con su presencia. Peronistas, radicales y pichettistas vienen impulsando las explicaciones del ministro desde que José Luis Espert dio a conocer el calendario del tratamiento del Presupuesto 2025. "El discurso de Milei que le escribió Santi Caputo no sirve para aclarar nada. Sabemos que el Presupuesto es un dibujo, pero necesitamos que alguien lo explique porque si no vamos a terminar desguazándolo como pasó con la Ley Bases", reflexiona un dirigente opositor.

Los primeros fueron los de Unión por la Patria, que el miércoles, luego de una reunión de bloque, le enviaron una nota al presidente de la comisión de Presupuesto, Espert, para que citara a una veintena de funcionarios. En la cabeza de la lista estaba Caputo. Mientras esto sucedía, a unas cuadras, en Casa Rosada, Guillermo Francos se reunía con Espert, Martín Menem y el presidente de la comisión de Presupuesto en el Senado, Ezequiel Atauche, para definir un cronograma de trabajo que incluyera ambas cámaras --nadie quería repetir los errores de la Ley Bases--, pero no la presencia de Caputo en ellas.

"El ministro Caputo hace 300 kilómetros (en avión oficial, claramente) para venir a Rosario. Pero no se anima a hacer 18 cuadras para ir a explicar el Presupuesto al Congreso. Dale, Toto. Tomate el subte A, parada Congreso. Son 5 estaciones. En 10 minutos estás", lo chicaneó, horas después, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez.

El peronismo no estaba solo en el reclamo. Encuentro Federal tomó la posta y, por lo bajo, algunas voces del radicalismo salieron a cuestionar la ausencia del ministro. "Es imprescindible que Caputo se presente para explicar detalladamente el plan económico y para generar, así, la confianza necesaria para que el proyecto avance. Sin una explicación clara y justificaciones sólidas, se corre el riesgo de que la desconfianza aumente", advirtió, en diálogo con Página|12, Oscar Agost Carreño, presidente del PRO en Córdoba y mano derecha de Miguel Ángel Pichetto en Encuentro Federal (EF).

Ya Pichetto, hace unos días, había deslizado que, frente a los números "estrambóticos" que había dado Milei en el discurso, sería positivo que Caputo pudiera dar precisiones. El jefe de bancada de EF se refería, así, al ajuste de 60 mil millones de dólares que Milei le había pedido a las provincias. Un número que, rápidamente, tuvo que salir a ser desmentido por el propio gobierno luego de que los gobernadores pusieran el grito en el cielo.

El cronograma y las negociaciones

En vez de Caputo, los encargados de defender la hoja de ruta económica del gobierno serán Quirno (Finanzas) y Guberman (Hacienda). Los funcionarios expondrán la primera semana de octubre y, luego, le seguirán los secretarios de cada una de las áreas del gobierno. En el despacho de Menem estiman que habrán un total de ocho reuniones de comisión y que, para el 20 o 27 de noviembre podrán aprobar el Presupuesto en el recinto.

Los diputados de La Libertad Avanza aseguran que el objetivo es sacar el Presupuesto y que el Ejecutivo está abierto a las negociaciones. Excepto la meta de déficit cero, sostienen, todo es conversable. En la oposición, sin embargo, no terminan de creerles. Algunos diputados sospechan que la intransigencia de Milei será grande y que, en el fondo, el presidente no tiene interés real en aprobar el Presupuesto, ya que prorrogar - de nuevo - el de 2023 le dará mayor discrecionalidad. Otros, en cambio, anticipan que Milei necesita mostrarle a los inversos extranjeros que puede aprobar una hoja de ruta para el próximo año. Y que, para poder hacer eso, tendrá que sentarse "a hacer política". Las conversaciones informales comenzarán la semana próxima.