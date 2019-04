El vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, Federico Storani, quien mantiene una postura crítica de la gestión de Mauricio Macri, se reunió hoy con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y tras el encuentro sostuvo que "Cambiemos se va cayendo por su propio peso". El dirigente radical arribó a la Casa Rosada a las 12 y allí fue recibido por Peña.

En tanto, Peña tenía previsto reunirse mañana con Ricardo Alfonsín, pero el jefe de Gabinete decidió cancelar ese encuentro.

"Cambiemos se va cayendo por su propio peso", alertó Storani, quien consideró que la alianza oficialista que la UCR integra junto al PRO y la Coalición Cívica ya no tendrá los mismos actores que tuvo cuando fue conformado inicialmente. "No hay duda de que como fue conformado inicialmente, no va a tener ni los mismos actores o protagonistas ni el peso electoral que tuvo en su momento", señaló en declaraciones a Cadena 3.

Agregó que Cambiemos "debe hacer un balance de lo actuado" y lamentó que "nunca se conformó una verdadera coalición de gobierno que discuta las políticas esenciales".

Storani también señaló que le resulta "muy atractiva la propuesta de Roberto Lavagna que plantea salir de la polarización". En ese sentido, consideró que el ex ministro de economía "es el que más claramente ha planteado la necesidad de un gobierno de unidad nacional, con el que sí estamos de acuerdo".