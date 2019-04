SOY presenta su Cabaret Leído este sábado en la Noche de la Feria

SOY está de FERIA

Este sábado desde las 21:30 hasta que las velas no ardan, SOY presenta una nueva edición de su ya clásico Cabaret Leído. La (des)conducción está a cargo de Franco Torchia y el show contará con figuras queer vivas o muertas que darán entrevistas exclusivísimas. Adriana Carrasco, Ariel Schettini y Noy inauguran el imperdible SHOW de la IDEA, donde el público podrá comprender conceptos clave (¿qué significa no binario, deconstruirse, lenguaje inclusivo, que las lesbianas no son mujeres o que lo personal es político?) en menos de lo que canta un gallo. Mosquito Sancineto abre en vivo su consultorio literario sentimental, Juan Tauil trae una audiocrónica ardiente de su Santiago natal y la cantante Rocío Rocha deja demostrado que la parte melódica del amor romántico vale la pena. La cita es en el espacio Orgullo y Prejuicio, que este año está organizado por Gabriela Borrelli Azara, quien adelanta aquí algo más de la programación.