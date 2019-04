San Lorenzo necesita un punto para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, sin depender de otros resultados, e intentará sumarlo este jueves, cuando visite a Junior, de Colombia, en un partido por la quinta fecha del Grupo F.

Para el Ciclón, el certamen continental es un bálsamo, ya que le dio la chance, gracias a los 10 puntos de 12 que obtuvo hasta ahora, de ocultar la mala campaña en la Superliga y un endeble nivel de juego. La versión internacional del conjunto de Jorge Almirón (foto) no será sobresaliente, pero es muy sólida en la defensivo, no le marcaron tantos en los cuatro encuentros, y ello hace que disimule su alarmante falta de gol. A este San Lorenzo se la hace muy dificultoso convertir. Apenas señaló 21 tantos en 25 partidos en la Superliga, un famélico 0,84 por compromiso, y en la Copa hizo cuatro, uno por encuentro, sufriendo las lesiones de su hombre más prolífico a la hora de convertir, Nicolás Blandi, quien no viajó a Colombia.

Si el Ciclón suma un punto, clasifica más allá de lo que acontezca hoy a las 23 en Perú, entre Melgar y Palmeiras. Si vence podría asegurarse el primer puesto, y si pierde dependerá del resultado entre peruanos y brasileños. El equipo de Boedo juega su último cotejo de la zona en el Allianz Parque del Palmeiras, por lo tanto de no llegar con ventaja sobre los paulistas será complicado que pueda terminar como líder.

Junior, por su parte, está segundo e invicto en el torneo colombiano, a cinco unidades del puntero Millonarios, pero perdió los cuatro cotejos en el grupo y no tiene puntos. Por ello sólo puede aspirar a clasificar para la Copa Sudamericana, pero necesita salir ser tercero, lo cual lo obliga a vencer hoy, a que no gane Melgar y definir de local ante los peruanos.