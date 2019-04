La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Hollywood no cambiará su criterio de selección de las películas que compiten por los premios Oscar y no excluirá las producciones de Netflix ni de otras plataformas de streaming. La decisión desoye la opinión de figuras de la industria como Steven Spielberg, quienes hicieron campaña para que los filmes producidos y distribuidos por empresas de streaming no pudieran aspirar a los premios por considerarlos contenido para televisión.

Pese a las quejas sobre el impacto de los servicios de streaming en la industria cinematográfica tradicional, el directorio de la Academia decidió mantener su norma: un filme "debe tener un mínimo de exhibición de siete días en una sala comercial del condado de Los Angeles, con al menos tres proyecciones diarias de admisión paga".

"Las películas exhibidas por otro medio durante o después del primer día de emisión en una sala del condado de Los Angeles siguen siendo elegibles", señaló la Academia, que previo a la reunión de su junta directiva en la cual tomó la decisión había recibido una advertencia del Departamento de Justicia: cualquier exclusión podía implicar una violación de las leyes antimonopólicas.

La batalla entre la industria tradicional del cine y el streaming quedó bajo los focos tras el impresionante desempeño de Netflix en los premios últimos de la Academia, incluyendo tres Oscar para la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón.