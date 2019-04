Una noche, a Juanjo Hermida (pianista) y Julián Hermida (guitarrista) se les ocurrió invitar a cantar al histórico trovador cubano Rafael De La Torre y fue tan grande “la química y la onda” que ahí nomás surgió la idea de hacer un disco juntos. “Grabamos el disco en dos tardes, armamos el repertorio en el estudio, todo fue una gran improvisación”, dice Julián Hermida sobre el espíritu fresco, atrevido y espontáneo que se evidencia al escuchar Colores (2019), un CD que descansa sobre la música popular latinoamericana. “La idea era generar un cruce de idiomas y folklores latinoamericanas, sin la pretensión de caer en purismos. Todo fue tratado musicalmente desde el mismo lugar, más allá del estilo de cada uno”, dice Hermida, proveniente del tango. La presentación será hoy viernes a las 21 en Teatro Monteviejo (Lavalle 3177) y mañana sábado en Ciudad Vieja (Calle 17 esq. 71, La Plata).

“Juanjo cae bien parado en todos lados, porque tiene una amplia experiencia en estilos musicales”, dice sobre su compañero, que se ha desarrollado más en el terreno del jazz. Y el tercero en cuestión, Rafael De La Torre, es un cantor nacido en Camagüey, Cuba, y radicado en Argentina en 1993. Su voz sirve para unificar y enfocar todo hacia la canción latinoamericana. “Era el cantante ideal para grabar un disco así. No me imagino este mismo disco con un cantante argentino. El aporte de Rafa es el toque justo. Por eso conformamos un trío”, dice el guitarrista. El repertorio abraza gemas populares como el bolero “Veinte años” (María Teresa Vera), “Drume negrita” (Eliseo y Ernesto Grenet ), el clásico guaraní “Recuerdos de Ipacaraí”, la inédita “Colores” (Hermida) y versión con aires tangueros de “No hago otra cosa que pensar en ti”, de Joan Manuel Serrat. “Nos pareció interesante, en este sentido, incluir la rumba ‘Sol tropical’ (Tucci-Le Pera), que forma parte del repertorio criollo y la cantaba Gardel, y ‘Mujer niña y amiga’ (Figueroa Reyes); pero no es un disco tanguero o de género”.