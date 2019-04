A partir de consultas de personas del colectivo trans que tienen el documento nuevo por el cambio de identidad, pero esa información no se reflejó en el padrón electoral, desde la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual provincial aclararon ayer que si la persona figura en el padrón, el número de documento y el apellido coinciden, y la diferencia esté en el nombre y en el sexo, tienen derecho a ejercer el voto. La aclaración surgió luego que desde la dependencia trasladara el reclamo a la Secretaría Electoral. "Si bien la Ley de Identidad de Género establece que el Estado nacional debe comunicar a todos los entes los nuevos datos registrales, no es algo que suceda en la realidad, y el colectivo trans quiere ejercer su derecho al voto", dijo a Rosario/12 el titular de la subsecretaría, Esteban Paulón.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual elevó esta semana una nota formal a la Secretaría Electoral con el listado de las 40 personas trans que realizaron la consulta. "El Tribunal Electoral iba a realizar una comunicación por correo electrónico y telefónicamente a los locales de votación, porque tenemos la posibilidad de saber en qué local están, pero quedamos que en la medida en que aparecieran situaciones que no estén contempladas en ese listado, se va a hacer la comunicación en el día por parte de la secretaría Electoral a la escuela", explicó Paulón.

Para ayudar a la difusión, la Subsecretaría realizó una comunicación a personas del colectivo trans para que puedan chequearse en los padrones, y en caso de no figurar con los datos actualizados, si tuvieran algún inconveniente para emitir el voto, puedan hacer el reclamo al número de guardia de la Subsecretaría (342 5329647) que arbitrará los medios necesarios para despejar las dudas e impedimentos que pudieran existir y resolver el problema en el momento.

"En principio que sepan que si los datos coinciden tienen que poder votar. Si no figuran en el padrón, ni como varones ni como mujeres, no votan, no se agrega nada porque no es que estamos habilitando el voto de alguien que no esté en el padrón, solamente es para los casos en los cuales no coincida el 100 por ciento de los datos del documento con el padrón", aclaró el funcionario provincial.

Paulón precisó que desde que se aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género el 9 de mayo de 2012, en Santa Fe accedieron al nuevo DNI 860 personas trans y la mayoría ya tienen los datos actualizados. Sobre ese universo, desde el año pasado hasta febrero de 2019, 150 personas no tendrían sus datos reflejados en los padrones. "A diferencia de lo que pasaba antes de la Ley de Identidad, que muchos no iban por elección personal, por vergüenza, el colectivo trans quiere ejercer el dercho al voto y por eso nos llega el reclamo de ellos al buscarse en los padrones y no se encontraban o se encontraban con los datos desactualizados", agregó.

"Con la Secretaría Electoral provincial acordamos que después de las Paso vamos a realizar una presentación formal a la Justicia Electoral nacional para tratar de que esto se solucione en las generales del 16 de junio y si no en las elecciones nacionales", apuntó Paulón.

"Lo que sucede habitualmente es que se carga mal un número del documento, aparece invertido, hay dos nombres y sólo figura uno, puede haber algunos errores formales, pero en general cuando todos los otros datos coincidan, el criterio es no impedir el derecho al voto. En nuestra consideración, nunca el ejercicio de un derecho, en este caso el derecho a la Identidad, puede impedirte el ejercicio derecho por un tema instrumental, burocrático, formal", agregó el subsecretario.