El Gobierno de Canadá denunció a Facebook por “graves infracciones a las leyes de privacidad”, la cuestionó por no hacerse responsable de proteger la información personal de los canadienses y anunció que está iniciando un juicio a la empresa. Una investigación conjunta del Comisionado de Privacidad de Canadá y del de Información y Privacidad de la Columbia Británica (BC), cuestionó que pese a que la red social reconoce que hace un “gran abuso de confianza”, se niega a implementar recomendaciones para abordar las deficiencias. “La negativa de Facebook a actuar de manera responsable es profundamente preocupante dada la gran cantidad de información personal confidencial que los usuarios confiaron a esta empresa”, manifestó el comisionado de Privacidad de Canadá, Daniel Therrien. “Su marco de privacidad estaba vacío, y sus términos eran tan elásticos que no eran significativos para la protección de la privacidad”, agregó en un comunicado publicado en la web del organismo, respecto de la política de la compañía que dirige Mark Zuckerberg sobre la protección de los datos de sus usuarios. Su colega de la provincia de Columbia Británica, Michael McEvoy, cuestionó que “Facebook ha pasado más de una década expresando arrepentimiento por sus acciones pero cuando se trata de tomar las acciones necesarias para corregir esas transgresiones, demuestra que no las tiene en cuenta”. En una conferencia de prensa conjunta, los comisionados adelantaron que están iniciando un juicio contra Facebook: “Si nos presentamos ante el Tribunal Federal, podremos ordenar a Facebook que cambie sus prácticas”, señaló Thierren.