El asesor presidencial Alejandro Rozitchner minimizó hoy la polémica generada por los dichos de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, sobre el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota y afirmó que la diputada nacional "es rock and roll, una especie de Charly García de la política".

"Fue (una frase) desafortunada. A cualquier persona se le puede escapar una frase que, incentivada y estimulada, puede transformarse en una bomba para el escándalo. Veo una voluntad de escándalo", sostuvo el filósofo.

Rozitchner consideró que "por supuesto que Lilita estuvo mal" en decir que "gracias a Dios De la Sota se murió".

"Viniendo de Lilita, que es rock and roll, una especie de Charly García de la política, no me parece que sea tan grave. La frase estuvo mal, sin dudas, pero no creo que haya que estar permanentemente buscando un motivo para el escándalo", añadió el filósofo en diálogo con Radio Mitre.

“Gracias a dios se murió De la Sota”, fue la frase lanzada por Carrió el fin de semana pasado durante su recorrido por Córdoba para pedir el voto a su par macrista, Mario Negri. El insulto generó un rechazo generalizado y una de las hijas del ex gobernador dijo que “no todo vale para conseguir votos”. La diputada macrista escribió, sin éxito, un tuit para tratar de acomodar el enchastre que había generado. Algo similar había sucedido hace dos semanas en Santa Fe cuando la legisladora de Cambiemos dijo que votar al socialista Antonio Bonfatti era votar a los narcos. El santafesino le respondió: “Es una mentirosa y una destructora serial”. Después de sus violentas declaraciones, Carrió la pasó bastante mal en la Cámara de Diputado, donde, en pleno recinto, no sólo recibió el cuestionamiento de los distintos bloques de la oposición, sino que también tuvo escaso apoyo de parte de sus pares del oficialismo.