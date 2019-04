Rafael Nadal opinó sobre la diferencia que hay en el circuito de tenis entre varones y mujeres. Sus palabras no pasaron desapercibidas para una tenista argentina, que le respondió por Twitter y lo instó a que “ni opinara del tema”.

“Estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres. No, eso no es así. Otra cosa es quién vende más o menos, eso es otro debate. Esto no es sobre mujeres u hombres. Todos somos personas y somos iguales pero algunos merecen más y otros merecen menos. Si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo, debo ganar más que el resto. No importa si es hombre o mujer", manifestó el número dos del mundo en rueda de prensa.

Nadal habló tras quedar eliminado del ATP de Barcelona a manos del austríaco Dominic Thiem. Sus palabras fueron en respuesta a qué opinaba sobre la propuesta de la tenista bielorrusa, Victoria Azarenka, de que los varones jueguen partidos a tres sets como las mujeres. Además, se refirió al debate sobre la igualdad.

Nadal no tuvo un comentario afortunado.

“Es curioso que siempre se debata sobre la igualdad en los premios en el tenis cuando somos el único deporte en el mundo que tenemos el mismo premio en casi todos los torneos”, dijo el tenista de 32 años. “No sé por qué no se debate sobre fútbol, básquet u otros deportes importantes en el mundo donde las mujeres están a kilómetros de distancia del tenis. Siempre se habla del tenis cuando nosotros apoyamos el circuito femenino más que ningún otro deporte en el mundo", cerró.

Paula Ormaechea, número 208 del ranking de la WTA, recogió el guante. "A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje. Así no avanzamos más querido Rafael!”, fue el mensaje de la tenista en la red social.

El debate sobre la igualdad en el tenis viene de antaño. Ya en los 70 las jugadoras se organizaron en la WTA, versión femenina de la ATP para tratar de reducir la brecha salarial. Pese a ello, hay posturas encontradas: el número 1 del mundo, Novak Djokovic, consideró que está bien que los varones ganen más que las mujeres, mientras que Andy Muray llegó a pedir que le paguen lo mismo a las mujeres, cuando se jugó el Masters de Roma hace tres años.