Ex alumnos del Instituto Politécnico Superior formularon ante la justicia una denuncia por conductas desplegadas por un docente de esa institución identificado como Matias S., "reñidas absolutamente con la mínima ética exigible a quien trate con alumnos y alumnas" según calificó ante Rosario/12 Gabriela Durruty, una de las abogadas patrocinantes junto a Julia Giordano. Pero las conductas descriptas, no sólo se contraponen con la labor docente, sino con previsiones del propio Código Penal. "Decidimos acompañar a un grupo de ex alumnos y ex alumnas del Instituto Politécnico que manifestaron con claridad y respaldo que el docente Matías S. venía sosteniendo conductas que, prima facie encuadran en diversos tipos penales. Numerosos jóvenes declararán en la causa iniciada, la lista es larga. El procedimiento judicial recién comienza, y la calificación hasta ahora enrostrada se reduce a la tenencia de material pornográfico, pero los hechos imputados en la audiencia van mucho más allá, lo cual, hace prever -que la misma será ampliada",dice Durruty.

En la presentación se relatan diversos hechos que resultan graves, considerando la relación asimétrica existente entre alumno y docente, de quien justamente esperan el resguardo y no otro tipo de actitudes, ya que los estudiantes resultan extremadamente vulnerables a sus acciones.

Según reveló la abogada querellante la denuncia contiene afirmaciones como:

" .. me encontraba en el instituto con Matias S. charlando después de una clase y de manera sorpresiva éste ante mi asombro me señala en la pantalla de su PC, fotos íntimas de una ex-alumna del Instituto Politécnico Superior de cuando ella tenía 14 años. Aclaro que se trataba de fotos en las que ella aparece desnuda". "El material visual que Matías S. tenía en su poder y me exhibió consistía en al menos 30 fotos y 8 videos. La estudiante del Politécnico además fue alumna en su instituto particular. Matías me dijo que obtenía las fotos a través del servidor de internet de la escuela."

Otro de los testimonios que figuran en la denuncia reza : "Utiliza constantemente como ejemplo, para un tema en sus clases, los términos putas y strippers: en programación hay dos tipos de funciones, una retorna a valores y la otra no retorna. La función que retorna valores es como la puta, y la que no retorna como una stripper".

"Me hizo comentarios inadecuados sobre mi aspecto físico como 'qué linda, qué lindo cuerpo, si salís conmigo dejo a mi mujer'", testimonio una de las jóvenes denunciantes. "Si yo fuera más joven o vos un poco más grande, te encararía". "Sos una mal cogida, no te atienden bien, qué hermosa que estás, no vengas con ese escote que volvés locos a los hombres", sumo una tercera. "Si no resolvés las cosas con tu novio te venís conmigo", agregó.

Otra joven testificó que "me ha sometido a toqueteos sin mi consentimiento, del mismo modo que he presenciado lo hace con alumnas menores de 18 años."

Matias S. regentea además, un instituto privado donde se ofrece apoyo escolar a los alumnos del Politécnico que presenten alguna dificultad, lugar donde se desarrollaron la inmensa mayoría de las inconductas denunciadas.Las declaraciones continúan en ese mismo tenor.

La abogada Durruty remarca que "esta presentación fue formulada por ex alumnos que han sido ingresados, a un programa de protección de testigos debido a la peligrosidad que reviste la persona denunciada". En el mismo tono la letard remarca que "tanto la Fiscalía como el juez que condujo la audiencia imputativa, ordenaron mantener en reserva las identidades de los testigos, requiriendo incluso el desalojo de la sala de audiencias para garantizar su protección y la reserva de sus identidades".

De los términos de la denuncia surgen hechos de violencia verbal y física propinados contra alumnos y trabajadores del instituto privado. Por lo demás, se hace también referencia a numerosos diálogos que en redes sociales mantiene el docente con alumnas, comentarios sobre fotografías posteadas por aquellas, que son de público acceso.

En otro tramo de la presentación puede leerse: "Presencié tratos violentos hacia sus alumnos, a los que ha golpeado durante la misma clase y situaciones de abuso hacia sus alumnas como 'toqueteos' con excusas de cosquillas o cualquier otra. También pude escuchar de su parte comentarios inapropiados a alumnas".