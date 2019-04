Las PASO que de desarrollarán hoy en Santa fe no sólo permitirán definir las candidaturas para las diferentes categorías, sino que proyectarán con nitidez el escenario para el 16 de junio cuando se definan las autoridades por los próximos cuatro años. Como si eso fuera poco, y cada dia que pasa con mayor relevancia, podrían condicionar el futuro inmediato de la república, ya que pasadas las primarias en la provincia y a la espera de las generales de Córdoba -en dos semanas-, el mapa electoral del país dará cuenta de que en un tercio de provincias la ciudadanía se ha manifestado, y no precisamente en el sentido que esperaba el presidente Mauricio Macri, cuya postulación para un segundo mandato ingresa en un cono de sombra impensado para el líder del PRO hasta el comienzo de los turnos electorales. A tal punto, que llegó a Santa Fe en una única visita relámpago en el momento en que el dólar tocaba los 47 pesos y el riesgo país batía el récord durante su gestión, por encima de los 1000 puntos. Aprovechó la "campaña" provincial para decir por una radio rosarina que "todavía no definí quién será el me acompañe en la fórmula" en un intento de dejar sentado que él será el candidato a presidente, en medio de crecientes versiones de su reemplazo por María Eugenia Vidal u otra alternativa menos ensayada hasta el momento.

Si bien las primarias ofrecen un menor nivel de participación y permiten la "visita" de votantes a las internas de partidos que en la general no votarìan, se trata sin dudas de un muestreo que para algunas situaciones puede resultar irreversible. Algunos estudiosos de estas cuestiones ponderan en 250 mil los votos que hoy no se emitirán y que sí se contarán en Junio. Por diferentes razones, esa proyección tiene asidero, en anteriores oportunidades se observó un comportamiento simililar. En una provincia en la que la última elección de gobernador, el que ganó y el que salió tercero estuvieron a menos de 25 mil votos de distancia, es un número considerable para tener en cuenta después de esta medianoche, cuando se sumen los sufragios. Aquel escenario de "tercios" que consagró a Miguel Lifschitz por apenas 1500 votos sobre Miguel del Sel y relegó a Omar Perotti por un par de puntos más, no se había presentado con esa estrechez en la primaria de 2015, sin embargo los números de aquellas PASO prefiguraban ese escenario, tal vez un poco menos ajustado. Ni esa foto, ni siquiera la del 2017, en las elecciones parlamentarias en las que ganó con nitidez Cambiemos, se reflejan sobre el comicio de hoy. Ni los propios dirigentes amarillos se imaginan no ya llegar en punta, sino arrimar a un segundo lugar. Si eso se verifica en las primarias, donde el voto opositor se presentará dividido principalmente entre dos fuerzas, su proyección de cara a la elección general, si surgiera una figura que "se corte", profundizaría esa tendencia. Es así como en Rosario, más allá de las últimas elecciones a concejales, si se asocia la imagen negativa de Mauricio Macri a la suerte de sus candidatos, 8 de cada diez ciudadanos le darían la espalda. En la capital provincial, cuyo Intendente es el candidato a gobernador, el riesgo se acrecienta, por situaciones locales, que también podrían complicar aun más la performance del candidato de Cambiemos.

Con los datos apuntados, y tras una campaña con escaso entusiasmo y menos conflictos, los candidatos del PJ y del Frente Progresista, parecen más preocupados por "el día después". En las categorias que hay disputa -para gobernador en el caso del Peronismo, e Intendente en el Frente Progresista-- junto con el resultado y la consagración de quien resulte más votado/a , aparece el desafío de retener los votos del sector. Curiosamente, ambos confían en que podrán hacerlo, y que esa será la tarea en los próximos 45 días, cuando llegue el momento de la decision final.

Para ese entonces, como se dijo al comienzo de la nota, habrán pasado elecciones generales en Córdoba, La Pampa, San Juan, Misiones, Entre Rios, Chubut, Tucuman, Mendoza y Jujuy. De las 9 provincias citadas, las dos últimas Cambiemos tiene chances de ganar a través de sus alidados de la UCR Cornejo y Morales, en las otras 7 las encuestan no le son favorables. A eso se agrega el dia a dia, el, fracaso el "acuerdo de caballeros", la sangría de puestos de trabajo, dos indices inflacionarios que se darán a conocer, y otros acontecimientos previsibles pero no por ello que el gobierno pueda contrarrestar. Por lo tanto habrá que estar atentos no sólo a los comicios provinciales, sino a lo que pueda hacer un gobierno que estará "contra las cuerdas" y más cuestionado que hoy.