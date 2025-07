Uno de los misterios de nuestra economía es la falta casi total de pornografía. Ya no hay revistas, en rigor de ningún tipo, y en internet es raro encontrar algo nac & pop. Un vistazo somero muestra que el género es como la electrónica, casi toda norteamericana, bastante europea, algo rusa y, sorpresa, bastante japonesa. El resto son exotismos étnicos en algún contexto californiano. Y esto es un misterio, porque la película porno más antigua que se conserva en este ancho mundo es de industria nacional y filmada aquí, en esta noble provincia.

Esto, dicho así, parece simple, pero el párrafo anterior abre una caja china de peleas académicas, versiones y contraversiones, alegatos y apropiaciones. La película porno más vieja del mundo, con papeles a la vista, es francesa, de 1908, y ambientada en una posada de campo a la que llega un cansado soldado que satisface sus apetitos con vino, comida y la linda posadera. Que se sepa la fecha es una casualidad de prontuario, porque la película fue capturada por la policía y sus autores condenados. El porno era un delito grave, penal, hasta en la Francia del prostíbulo legal.

La candidata argentina es de 1907, pero está floja de papeles porque ni "la mejor del mundo" ni las policías de los países a la que se exportó -Europa, Estados Unidos, probablemente Rusia- la prontuariaron. El artefacto, dos rollos de acetato de alguito más de nueve minutos de duración, tiene el formato cuadrado de las primeras películas y es por supuesto, muda y en blanco y negro. Que se hizo para exportar es evidente en los dos únicos carteles que aparecen, el primero con el título en castellano e inglés, el último con el ya tradicional The End.

Hay un tercer cartel que cuesta ver, porque dura una fracción de segundo, sólo encontrable con las funciones modernas de un video digital. El cartel está virado de izquierda a derecha, como en un espejo, y dice orgulloso Marca Registrada Pathi. Es un chiste sobre la mayor productora de cámaras de la época, la francesa Pathé. El logo es un enorme pene con alitas y los bordes muestran otros dos, verticales y menores, goteando algo.

El guión es muy de una época en que todavía se enseñaban los clásicos en las escuelas y el público pescaba las alusiones a dioses y diosas. La película abre en un campo con cara de argentino en el que se ven casuarinas no muy viejas, entre las que aparecen tres jovencitas muy jóvenes y muy desnudas. Las chicas sonríen pero caminan con cuidado por el paso por miedo a pincharse con algo, que están en el campo y no en un jardín. Llegadas a un pradito bordeado de árboles, las ninfas bailan, saltan y hacen esas cosas de este tipo de películas en las que la idea es mostrar cuerpos, como sea. Uno descubre que los conceptos de pilosidad íntima eran diferentes, por así decirlo...

Al rato, cuando las ninfas ya no saben cómo más menearse y se sentaron, llegan otras tres, portando bandejas con frutas y guirnaldas. Son tan jóvenes como las anteriores, e igual de desnudas. Comen, se ríen y se levantan a bailar en ronda con una al medio, que da saltitos alegres. Dos de las chicas son blancas, las otras cuatro son criollas o directamente indias. Todas usan el pelo hasta los hombros, una más largo, más a la moda de preguerra.

Es entonces que, entre los árboles, aparece el sátiro, maquillado como un villano de Chaplin, con barba y bigote, peluca y cuernitos. Una curiosidad de la película es que se llama El Satorio y no El Sátiro, como una esperaría, y en algunas listas hasta aparece como El Sartorio, con una erre inexplicada. El título en inglés es más simple, The Devil, El Diablo, un ascenso inesperado para un simple sátiro.

La cosa es que el hombre recibe un primer plano en el que se retuerce el bigote y se relame, y luego salta hacia las chicas, Es el único vestido, con un cuerito que le tapa el pecho y las partes. Las ninfas, asustadas, corren y corren, hasta que una hace algo muy del cine de la época: tropieza y se desmaya. Las demás tratan de levantarla, pero ahí viene el sátiro y tienen que escapar. El tipo frena, ve la criollita linda que le tocó, y abandona la persecución. La levanta y se la lleva en brazos.

Aquí hay un cambio de tono y de rollo, y la película se hace más oscura en dos sentidos. Por un lado, está como subexpuesta, lo que pasaba cuando se hacía una copia de una copia. Por otro, lo que hasta ahora era un softcore con tetitas se pone porno en serio. Porque el sátiro se lleva a su víctima a un rincón discreto, se saca el cuerito y se le va encima, lengua y miembro en ristre. La chica se despierta sorprendida, se resiste un poco pero luego cambia de opinión, un pase de registro que, pobre, no le va a ganar un Oscar ni ahí.





Más felices, los dos hacen un 69 con primerísimos primeros planos para ambos, y luego copulan en distinas posiciones y escenarios, lo que sorprende ya que pasan del pasto al heno en un lugar cerrado de ladrillos blancos, y luego vuelven al pasto. El final es, justamente el final, que ya muestra una regla de la industria, la de mostrar el semen para demostrar que realmente terminaron. Más primeros planos a los órganos sexuales, goteando y goteados, respectivamente. La pareja duerme hasta que vuelven las otras ninfas, que buscan su amiga y atacan al fauno dormido con ramitas. El huye, ellas se arremolinan alrededor de la amiga que ahora se agarra la cabeza. Placa con penes, The End.

La película es muy amateur, con una de las chicas que no para de mirar a cámara y momentos en que todas hacen lo mismo, atendiendo una orden del director. También hay un detalle inimaginable hoy en día, la resistencia de la chica a que el sátiro le meta un dedo por la puerta de atrás. Una y otra vez le saca la mano, y la última vez lo mira feroz, con cara de "esto no estaba en el contrato".

Si los nueve minutos de El Satorio arrancan como una antropología de ver qué cambió en la moda y qué poco cambiaron los cuerpos, la segunda mitad sorprende mostrando que las reglas del porno estaban ahí desde el primer minuto. Desnudo, sexo oral, penetración, orgasmo, en ese orden.

Este tipo de películas se daba originalmente en lugares discretísimos, casas de amigos, locales cerrados y por invitación, partuzas con ganas de orgía. Se necesitaba esa cosa rara, el proyector, y una pantalla, con lo que no era cosa de pobres. Los norteamericanos púdicos le siguen diciendo "azules" a este tipo de film, porque el aire se ponía azulado de tanto humo de tabaco en las salas trancadas.

¿Será oficial alguna vez este record pionero del cine bonaerense? Difícil: los rosarinos ya discuten que se hizo por allá, con riberas y casuarinas, que por algo tenían la Zwi Migdal, una multinacional del sexo y el porno. Hay quien recuerda que México exportaba bastantes películas azules y no falta el despistado que habla del norte de Africa. Hay quien señala que el pelo corto no estuvo de moda hasta los años veinte, y quien retruca que el pelo largo con rodetón enorme era una moda de señoras, clase media por lo menos, y no es el caso de las protagonistas. Y ahí está el chaplinesco sátiro, muy de 1907.

El problema es la ya mencionada falta de papeles, que las distribuidoras no declaraban esta mercadería. El Satorio estuvo perdido por décadas, adquiriendo el status de leyenda, hasta que ocurrió lo que tantos esperaban, que apareciera una copia en una colección privada en Estados Unidos. Finalmente, hace unos años reapareció en una antología especializada en cortos porno de época.

Y ahora está enterita en Wikipedia.