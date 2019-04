Con mucha expectativa, y sin ahorrar críticas por la lentitud de la carga en la ciudad, desde el Frente Juntos aguardaban la confirmación de los números que daban a Roberto Sukerman como el precandidato a intendente más votado de en las Paso en Rosario. Al cierre de esta edición, y con menos del 15 por ciento de las mesas escrutadas, el concejal kirchnerista le llevaba una leve ventaja a los precandidatos del Frente Progresista, en sintonía con lo que marcaban las encuestas previas. "Estamos en condiciones de decir, que si todo sigue de esta manera, vamos a tener el acompañamiento de la población el 16 de junio y vamos a gobernar Rosario", dijo Sukerman en su primera aparición en el escenario. "Voy a convocar a todos los sectores políticos a que nos acompañen porque el gobierno de la ciudad tiene que ser de coalición", adelantó el candidato justicialista, en una declaración que seguramente será una de los ejes de su campaña de cara a las generales. En la categoría a concejal, Eduardo Toniolli se encaminaba a imponerse en una interna muy disputada.

La primera en llegar al búnker que instaló Sumar en el Centro Cultural Atlas fue la precandidata a senadora departamental, Norma López. La concejala criticó al ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, quien había anticipado que las "tendencias firmes" del escrutinio se iban a conocer a los dos de la mañana. "Antes de las 12 debería haber una tendencia firme, tengo temor a la especulación política", señaló López.

En un rincón del complejo, un grupo de personas cargaban los datos que recibían de las primeras mesas escrutadas. Allí fue a saludar el diputado nacional, Agustín Rossi. "Tenemos muchas expectativas porque el Frente Juntos va a hacer una muy buena elección", dijo el legislador, para luego considerar que el "resultado de Santa Fe va a marcar el clima de los resultados nacionales".

También se acercaron al búnker de Sumar los diputados nacionales Marcos Cleri y Josefina González, el senador provincial Armando Traferri, y el secretario general de Smata, Marcelo Barros. La precandidata a vicegobernadora y diputada nacional, Alejandra Rodenas, quien también criticó el retraso en la carga de los datos y apuntaba a la importancia del resultado en Santa Fe de cara a la elección nacional.

Sukerman dijo estar orgulloso de la elección que hizo el Frente Juntos en la provincia y en el departamento, y de haber sido el único candidato a intendente. "No vamos a ser sectarios, excluyentes, estamos cansados de un municipio que no escucha a sus vecinos, al resto de los sectores políticos que estamos en el Concejo Municipal, vamos a gobernar con todos, Rosario está buscando un nuevo liderazgo, que tiene que ser colectivo y no personal", indicó el precandidato de Sumar. "Vamos a llevar a ejecutar y cumplir cada uno de los sueños de los rosarinos, eso es lo que necesita la ciudad de Rosario", agregó el concejal, quien lamentó "la manipulación de la carga que hace el oficialismo, fuimos los más votados y esto lo tenemos que transmitir. El resultado fue que la ciudad dio vuelta la página, no quiere más esta gestión, por eso les pido que nos acompañen en lo que viene, en la general".

En la sede local de la UOM, Toniolli transmitía tranquilidad y optimismo sobre su performance en la interna peronista. "Es un porcentaje muy bajo de de lo cargado para hacer proyecciones, pero tenemos muchas expectativas", dijo el edil justicialista.