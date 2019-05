Victoria Quiligotti compitió y perdió con el intendente de Funes Diego León Barreto en la interna de Cambiemos. Sin embargo, nada pudo festejar el jefe comunal porque terminó claramente segundo en la pelea por frentes, detrás del PJ, y cuarto en el nombre por nombre. Quiligotti no se sumó a la máxima peronista del que pierde acompaña y anunció que no continuará en campaña al lado del intendente. No solo eso, admitió que el justicialismo volverá a gobernar a Funes, de la mano del candidato Roly Santacroce. "Acompañar una gestión que nos dejó sabor a poco es, incluso, antiético y una falta de respeto hacia los mismos votantes", le dijo a Rosario/12.

--¿Perdió la interna con el intendente León Barreto, pero decidió no acompañarlo, ¿por qué motivo?

--Presentamos una propuesta alternativa a la gestión actual porque no estábamos conformes con lo que se venía desarrollando en la ciudad. Acompañar una gestión que nos dejó sabor a poco es, incluso, antiético y una falta de respeto hacia los mismos votantes. Somos consistentes con nuestras ideas, con lo que decimos y con nuestras convicciones. La gente votó como votó, es respetable, estamos muy contentos con el resultado que obtuvimos y vamos a seguir participando de acá a dos años, pero la Intendencia hoy está en juego entre otros actores.

--¿Qué es lo que caracteriza a la gestión actual para que no la apoye?

--Veíamos un desgano, falta de ganas de gestionar para la ciudad. No solo es lo que veíamos nosotros, cuando hablábamos con los vecinos era la palabra que siempre resaltaba. Se ha perdido una oportunidad muy importante para gestionar a favor de Funes un montón de obras que, en periodos anteriores, no se habían conseguido desde Nación por no tener el mismo color político.

--Había expectativas en 2015, cuando asumió León Barreto, por ese hecho de compartir el color político con la Nación, ¿no se aprovechó?

--No se aprovechó, no sé el motivo, nunca tuve cercanía con Diego, desde la Fundación (Pensar) teníamos intenciones de colaborar en forma externa, acercándole proyectos e ideas, pero nunca hubo una apertura, lamentablemente. Veíamos venir el resultado, por eso quisimos presentar una propuesta para poder continuar con el cambio en la ciudad.

--¿Por qué considera que el PJ va a ganar las elecciones en Funes?

--Fue muy sorpresivo el resultado de las elecciones, una ciudad que viene de cuatro gestiones no peronistas. Siempre dijimos que Funes no es una ciudad peronista, pero que el PJ saque cerca del 50 por ciento de los votos entre los candidatos nos sorprendió mucho. Vemos que es bastante difícil de revertir, no imposible. La política es la ciencia de lo posible y los votantes suelen cambiar de opinión, a veces, a último momento. Vamos a estar expectantes, desde nuestro lugar decidimos que lo más importante siempre es el diálogo, estar a favor de la ciudad, de los vecinos. Nuestros proyectos van a estar a disposición de la persona que asuma, desde afuera obviamente, y desde nuestro espacio vamos a seguir trabajando para ser una opción de acá a dos años en el Concejo.

--¿Por qué motivos entiende que una ciudad no peronista, como describe a Funes, se inclina ahora por el PJ y no por Cambiemos?

--Por los resultados, sobre todo. Pensaba que Cambiemos tenia chances de continuar en el gobierno, nos llevamos una sorpresa en las elecciones. Esperaremos ver los resultados finales, revertir es difícil, está en manos de Diego, va a depender mucho de ellos. Hace tres años y medio que tienen la posibilidad de hacer una excelente elección en esta oportunidad y se desaprovechó. Creemos que el PJ tiene muchas chances de salir electo en la final.

--¿Va a acompañar a Santacroce, el candidato del peronismo?

--No, por nuestras convicciones e ideas no vamos a acompañar a un candidato. Sí nos vamos a poner a disposición desde afuera para colaborar en las ideas que tengamos, para que se realicen. Queremos que la ciudad mejore, crezca y se desarrolle y sin pedir absolutamente nada vamos a poner a disposición esos proyectos independientemente del armado que vamos a tener nosotros de acá a dos años.