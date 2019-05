El presidente del bloque Justicialista en el Senado y referente de Alternativa Federal, Miguel Ángel Pichetto, consideró que "no hay ninguna posibilidad de confluir en el espacio del peronismo con Unidad Ciudadana" y se diferenció del ex intendente de Tigre, Sergio Massa, quien no descartó participar de internas. El senador sostuvo que tampoco está pensado ser "una opción integrada al Gobierno" y que Alternativa Federal "tiene que estar en el escenario electoral con candidaturas importantes", pero advirtió que si el panorama electoral "se radicaliza de un lado y de otro, veremos qué hacemos".

El senador sostuvo que en la reunión del próximo miércoles con Massa y los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba, Juan Schiaretti, deberá tomarse una definición porque "se acaba el tiempo".

"Alternativa Federal requiere de la definición de las candidaturas. No hay proyecto político sin un liderazgo y lo tenemos que definir rápidamente", envió Pichetto un mensaje a los socios fundadores del espacio.

La reunión fue convocada por Schiaretti —quien viene de obtener una contundente reelección en Córdoba— y están invitados también los líderes del socialismo y el GEN. En cuanto a la participación de Roberto Lavagna en el encuentro, Pichetto confirmó que está invitado y destacó: "Me parece importante que vaya".

Migue Ángel Pichetto, en diálogo con radio La Red, cargó contra la decisión comunicada por la ex presidenta el sábado, sobre la que aseguró que "de ninguna manera es un renunciamiento", sino "una movida táctica dirigida a contener al centro moderado que no tenía, pero la figura que tiene los votos sigue siendo ella". Agregó: "Tengo respeto por Alberto, pero imaginar que el poder se transfiere a Alberto es demasiado ilusorio".

El senador mantuvo su perfil confrontativo con Cristina Kirchner y aseguró que "las personas no cambian", y que el del sábado fue "un método que se repite. Decisiones individuales, inconsultas. Como fue la de Zaninni, como fue la de Boudou. No estoy descalificando, estoy describiendo", agregó.

De esa manera, Pichetto se mostró reticente a fortalecer al peronismo con la participación en internas. "No hay ninguna posibilidad de confluir en el espacio del peronismo con Unidad Ciudadana", sentó su posición, a pesar de reconocer que Massa expresa otra postura dentro del espacio federal.

Sin embargo, el senador no cerró la puerta de manera tan tajante respecto de una alianza amplia con el sector de Cambiemos. "No está en el pensamiento de los dirigentes de Alternativa Federal hacer una opción integrada al Gobierno. Este escenario nunca estuvo previsto. Si el modelo se radicaliza de un lado a otro, veremos qué haremos", abrió el paragüas.

"Hace un año atrás, la ex presidenta con Alberto Fernández tenían diferencias. Nosotros tenemos un programa productivo con un modelo de desarrollo y crecimiento. Por ahora, es totalmente incompatible, con el actual Gobierno, pero tenemos que construir nuestra propuesta", agregó Pichetto.