El software Pegasus, que según el presidente colombiano, Gustavo Petro, fue adquirido por el anterior gobierno para espionaje político, en realidad fue comprado con financiación de Estados Unidos como parte de su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Así lo informó este viernes el diario El Tiempo, que cita a dos fuentes del gobierno estadounidense en Washington y otra más en Bogotá, no identificadas, para señalar que "el gobierno de EE.UU. no solo estuvo al tanto de la compra del software Pegasus en Colombia sino que, además, fue ese país el que financió su adquisición".



La versión de los funcionarios supone un vuelco en la investigación exigida por Petro, quien el mes pasado pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría (Ministerio Público) avanzar en ese asunto. La compra del software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido objeto de escrutinio en Colombia luego de que Petro revelara en septiembre que el gobierno de su antecesor, Iván Duque, lo compró en 2021 para presuntamente espiar a opositores durante las protestas sociales de entonces.

En un discurso con motivo del aniversario 105 de la Fuerza Aérea Colombiana, Petro alertó que "no es lo mismo tener un software para cazar mafiosos que hacerlo sin orden judicial, a menos que la Constitución del 91 no sirva para nada". "No es lo mismo ciberdefensa que espionaje", insistió el mandatario colombiano, para agregar: "Nuestra soberanía no es solamente alzar una bandera, sino que las principales decisiones que se toman en Colombia las toman las y los colombianos. Si las toman otro tipo de personas, cualesquiera que sean sus móviles, entonces hemos perdido soberanía".

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, dijo a periodistas, tras reunirse con funcionarios estadounidenses, que le aseguraron "que efectivamente fueron recursos norteamericanos utilizados para la adquisición del software Pegasus", que fue para "una utilización en la lucha contra el narcotráfico y que su utilización estaba dirigida exclusivamente a los carteles de la droga de Colombia y México".

Según dijo Petro en septiembre, la adquisición de Pegasus costó 11 millones de dólares que fueron pagados en efectivo y trasladados en dos vuelos desde Bogotá hasta Tel Aviv en junio y septiembre de 2021. El mes pasado Petro acusó de lavado de activos a Ran Gonen, director de seguridad global de NSO Technologies, por supuestamente recibir cinco millones de dólares en efectivo como parte de pago del software, una cantidad que debería haber sido declarada.

Pegasus puede facilitar escuchas telefónicas, el espionaje de correos electrónicos y de comunicaciones de texto mediante aplicaciones como WhatsApp y el escaneo de documentos contenidos en la memoria de los teléfonos móviles, razones por las cuales su compra en otros países fue motivo de controversias. Según El Tiempo, los funcionarios gubernamentales de Estados Unidos negaron cualquier información que sugiera que Pegasus fue utilizado indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas y que para la compra se haya hecho algún pago ilícito.