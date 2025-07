"La vida es un enigma", reflexiona Frida. "La vida te enseña a aceptar lo que viene, ya sea bueno o malo", señala Carmen. "Fue pasando mi vida entre malas y buenas, pero enfrentando siempre", asegura Chinona. "La familia es la fortaleza", entiende Rut. "Mi papá me quería poner Hipólita, porque nací el día que murió Yrigoyen", dice Elba, con picardía y humor. Todas son mujeres que tienen algo para contar. Como todos. Cada una lo hizo frente a cámara participando de El Docu de tu Vida, un proyecto de realización de documentales personalizados que se enfoca en recuperar los recuerdos y las experiencias de las personas mayores de cada familia. Y ya llevan nueve películas concretadas.

La idea, concebida por la documentalista Paula Kleiman, es acercar el género documental a las familias argentinas, abriendo la posibilidad de que cada una pueda tener su propia película protagonizada por alguna persona mayor (o varias) en la que se relata su historia de vida y sus experiencias. El proyecto, conformado además por el documentalista Laureano Gutiérrez y la licenciada en comunicación Yanina Chiafitella, propone algo simple pero poderoso: entrevistar a alguien mayor de la familia y recuperar álbumes de fotos, videos, objetos y archivos que permitan darle forma al relato, respetando el formato de documental.

"Hay una cosa hoy de lo nuevo y lo joven como un valor, y este proyecto quiere valorizar la sabiduría de la gente mayor y las experiencias de vida", señala Kleiman. "Es revalorizar la vejez y también revalorizar todo lo que tiene la vejez para contarle a las nuevas generaciones, todo lo que los hijos y los nietos pueden aprender de esas historias familiares y de esa memoria oral de la vida de esa persona", agrega la creadora del proyecto.

Gutiérrez señala que el tema del recorrido biográfico siempre le pareció interesante, porque "en toda vida, en todo recorrido biográfico, tenés siempre un arco dramático que contar". "Hay personas a las que les sucedieron cosas, hay puntos de giro, hay búsquedas, hay frustraciones. En las historias biográficas siempre hay algo interesante a nivel literario, y eso es algo fascinante si lo transformás en una película. Y lo que nos sucede, y por lo que yo me sumé al proyecto, es porque en cada biografía hay una parte histórica que se relaciona con quién sos, de dónde venís, y las circunstancias que tienen que ver con el país y con la familia de la que cada uno formó o forma parte. Nos interesó la posibilidad de que una cuente algo rico e interesante, y transformar los recuerdos en una producción permanente y en un documental que puede ser parte del legado. Somos un equipo que está dedicado a eso", asegura el documentalista.

A veces es el propio o la propia protagonista quienes encargan la realización del documental. "O nos llama alguien de la familia, porque si bien es abierto a quien quiera contar su historia, nos enfocamos más, por una cuestión de trayectoria de vida, en personas mayores. Entonces, muchas veces nos llama el hijo o el nieto, y nos dice: 'Mi abuela cumple 80, mi abuelo cumple 90, me gustaría hacerle este regalo'. Y también es un regalo para la familia entera. Así que nos convocan. Hay personas que quieren difundir su propia historia, y otras que no, que tienen que ver con preservar ese legado familiar que lleva la abuela, el abuelo, el bisabuelo, y que no lo quieren perder", cuenta Chiafitella.

Gutiérrez subraya que con cada una de las personas que quiera hacer un docu de su vida tienen primero algunas charlas telefónicas, y después un encuentro que generalmente es presencial. "Vamos estableciendo los puntos sobresalientes de esa en cuanto a la biografía, y después se les hace una propuesta de guión. Allí está ese recorrido biográfico, y se consensúa con esa persona que va a ser homenajeada y con las personas que le quieren hacer ese homenaje, cuáles son los puntos sobresalientes. Entonces, ahí se construye primero una aproximación. Después, en la entrevista, es nuestro trabajo documentalista, de lo que sentimos en el momento, registrar todo su material de archivo, conocer todos los documentos que tienen y que quieren mostrar, y con eso se hace una propuesta de montaje", explica Gutiérrez.

Hay varias preguntas que se repiten en los documentales que tienen que ver con consultas acerca de la infancia: cuáles son sus primeros recuerdos, cuáles son los orígenes, cómo fue su niñez. "Después hay otro punto fuerte que tiene que ver con el amor, si es que están casados o han tenido parejas importantes, porque las historias de amor tienen puntos universales que a mucha gente le interesa escuchar y compartir. Y también hacemos hincapié en lo que tiene que ver con un mensaje para el futuro", plantea Chiafitella.

El equipo cuenta el caso de una nieta que tenía una abuela que ya no estaba, juntó material que había filmado, ellos hicieron el documental con ella, se estrenó con la familia, y simultáneamente lo vio gente que conocía en México y en Europa. "Ella misma armó una especie de función privada familiar, y fue un estreno súper significativo, porque la platea era su propia familia. Nos pasó otro caso de alguien que lo pasó con su familia y nos contó después cómo le fue. Estamos ahora tratando de ver si con lo que hicimos se puede hacer una especie de evento en donde se muestre, y otros casos que nos dicen que está bien que lo subamos a YouTube para que sea público, que son los que están, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube. Son producciones nuestras, pero que quedan públicas para quien las quiera ver", afirma Gutiérrez. Chiafitella agrega el caso de Elba, una señora que cumplió 92 años y decidió estrenar el documental en su festejo. "Entonces, hizo el evento, hizo la fiesta, y pasó el documental para todas las personas que fueron, y funcionó como un estreno".

El objetivo es revalorizar la memoria oral de las familias. "Y es poder darle entidad y lograr que con el recorrido vital y biográfico de alguien pueda contarse algo que perdure. Una cosa que quería agregar es que nosotros tenemos una versión que tiene que ver con lo biográfico clásico, que es una historia de una sola persona, y también tenemos la opción de hacerlo coral, en donde está ese recorrido, pero también hay personas que hablan de esa persona. Entonces, en ese caso es un poco más complejo, requiere más rodaje, pero es más rico en cuanto a que hay más gente que se suma", subraya Gutiérrez.

"Hay algo que tiene que ver también con la Historia, con mayúsculas: cada historia personal también se entrelaza con la historia pública, con la historia de nuestro país, con la historia de nuestros orígenes, de nuestros ancestros. Hemos hecho documentales de personas, por ejemplo, que han relatado haber estado detenidas en la dictadura en un campo de concentración. Entonces, no solamente es el valor personal que ese relato puede tener para cada una de las familias, sino también encontrar puntos valiosos que hacen a nuestra Historia", concluye Kleiman.

Para contactos: [email protected], https://www.eldocudetuvida.com.ar/