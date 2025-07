Cita obligada de las vacaciones de invierno, la 33º Feria del Libro Infantil y Juvenil se celebra desde este miércoles hasta el domingo 3 de agosto en el exCCK, ubicado en Sarmiento 151. Con entrada libre y gratuita, el evento contará con la participación de 76 expositores, editores y libreros y una agenda variada que incluye narraciones, espectáculos teatrales y talleres de ilustración y ciencia, entre otras actividades lúdicas vinculadas al placer de la lectura.

“Esta nueva edición vuelve a poner el foco en el encuentro de los niños, niñas y jóvenes con los libros y en el encuentro entre profesionales de la industria, mediadores y lectores”, anticipa en diálogo con Página/12, Gabriela Pérez, presidenta de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro, y directora de la editorial Riderchail.

En el marco de una extensa programación, habrá presentaciones de libros; espectáculos de El Juglar y Chancle Cia en Cuentacuentos (planta baja); talleres de ciencia del Grupo Melquíades organizados todos los días en la sala 121; StromLab con actividades pensadas para adolescentes en la terraza del Auditorio Nacional (cuarto piso); la "Movida Juvenil" en la sala 511, todos los fines de semana, y los Festivales de Historieta con renombrados autores nacionales. Además, estará presente la Asociación de Dibujantes de Argentina con talleres en la sala 102.

La inauguración oficial se realizará este viernes 18 de julio a las 18, en el Salón de Honor, y estará a cargo de María Teresa Andruetto. Será la tercera vez en la historia de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que el discurso inaugural lo encabece un escritor, luego de la participación de Gigliola Zecchin (Canela) y Pablo Bernasconi, en 2023 y 2024 respectivamente. Mientras, el viernes 1 de agosto será el turno del acto de entrega de los Premios Pregonero 2025, que la Fundación El Libro organiza anualmente desde 1990 para dar público reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina.

Entre las novedades, sobresale que este año se suman a la comunicación de la Feria unos simpáticos personajes animados que acompañarán a los chicos y a las chicas en todas sus aventuras lectoras: la yaguareté Lina, el carpincho Lolo y la hornera Lili, diseñados por el joven ilustrador sanjuanino Nehuén Costa, quien se inspiró para su creación en la exploración de la fauna local. El proyecto es resultado de un concurso realizado durante la 49.° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y en el cual la propuesta de Costa fue la elegida, entre más de 90 trabajos recibidos, por un jurado integrado por el ilustrador Poly Bernatene, el director general de la Fundación El Libro Ezequiel Martínez y Gabriela Pérez. Este sábado, a las 15, el artista estará presente en una actividad dedicada a sus tres personajes, y cada niño y niña podrá imaginar y dibujar sus propias creaciones. Organizado por la Fundación El Libro y la Asociación de Dibujantes de Argentina, el evento tendrá lugar en el Taller de Arte, ubicado en el primer piso.

A su vez, como en cada edición, habrá una Jornada para Profesionales (miércoles 23), con charlas acerca de la globalización de la editorial infantil y la comunicación y prensa de la literatura infantil y juvenil, dirigidas a editores, estudiantes, libreros, distribuidores y actores del ecosistema del libro, y Jornadas para Docentes y Mediadores de lectura (jueves 24 y viernes 25 de julio), un espacio de formación, reflexión e intercambio destinado a docentes de todos los niveles, bibliotecarios, estudiantes, profesionales del área de la salud, de la educación especial y agentes de espacios comunitarios.

“Nuestra expectativa siempre es la misma: más lectores”, apunta Pérez. “Nuestro objetivo es acercar a los chicos a la lectura y crear ese hábito desde la primera infancia”.



-En las últimas ediciones, se han realizado actividades especialmente pensadas para los jóvenes. ¿Qué propuestas habrá este año para ese público?

-La "Movida Juvenil" siempre tiene un lugar destacado en la Feria, y los jóvenes ya tienen su propio espacio en la terraza de la Ballena Azul. Entre las muchas actividades que tenemos pensadas especialmente para este rango etario, habrá un Festival de Historietas, presentaciones de libros, un encuentro con Booktubers, la literatura de Borges abordada para adolescentes y ciclos de debates sobre los diferentes géneros literarios.

-¿Cuál es hoy el panorama de la literatura infantil y juvenil?

-Los libros de literatura infantil y juvenil son el sector de la industria editorial que ha tenido mayor crecimiento en los últimos diez años. Ese movimiento, que no se detiene, nos habla de un interés ascendente de los niños y jóvenes por la lectura. Y los contenidos son muchos y muy variados, y eso es algo que enriquece aún más a este fenómeno. Basta con entrar a una librería, donde cada vez es más grande el espacio asignado al sector infanto-juvenil, para darnos cuenta de que hay de todo: cuentos clásicos, narrativa contemporánea, libros álbum, terror, humor, emociones, hábitos, neurodivergencia, poesía, teatro y cómics. Todo está ahí.

- ¿Cuáles son hoy los mayores desafíos de la industria editorial en este sector?

- El acceso de los libros a todos los chicos. Nuestro país tiene una extensión geográfica muy grande y hay muchos lugares sin bibliotecas ni librerías. Tenemos incluso escuelas sin bibliotecas. Y garantizar que el acceso sea mayor es imposible sin la ayuda del Estado. Por ese motivo, debe haber una fusión entre las editoriales y el Estado para que la lectura sea una posibilidad para todos.

-La Feria pone en valor la importancia del libro de papel. ¿Qué lugar ocupa hoy ese formato para el público infantil y juvenil en tiempos donde abundan las pantallas?

- Los libros digitales surgieron hace mucho, y no han podido hacerse un lugar ni reemplazar al libro en papel, menos aún cuando hablamos de un libro álbum o un libro ilustrado. Entonces, ¿realmente podemos pensar que un chico elige un libro digital frente a uno impreso? Con sólo ver la superficie destinada a libros impresos y la destinada a libros digitales, en cualquier librería de cualquier país del mundo, podemos comprobar qué formato es el preferido por los lectores. En este sentido, creo que hay un preconcepto totalmente equivocado cuando se piensa que las pantallas o la tecnología alejan a los chicos de los libros. Porque el libro es una herramienta tan completa, y tan fascinante, que no tiene competencia. Y no es apartando a los chicos de las pantallas que lograremos nuevos lectores. La tecnología es bienvenida, pero nada reemplaza el momento en el que compartimos un libro impreso con nuestros hijos antes de ir a dormir.

* Para más información sobre inscripciones, reservas y programación detallada de la Feria: https://el-libro.org.ar/inicio-infantil-juvenil-2025/