Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Piden explicaciones sobre la obra

Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora

El Gobierno porteño avanza con obras de apuntalamiento pese a que los vecinos se oponen y buscan que les permitan retirar sus pertenencias.

Derrumbe de un edificio de un complejo habitacional en Parque Patricios. (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"Hamlet" se va de gira al teatro El Rayo

La obra querida otra vez al escenario

Cartelera

Vacaciones en San Gregorio

Por Matías Torno

Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual

Audiencias por los Glaciares

Exclusivo para

Una interna complicada

Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba

Por Gregorio Tatián

Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ

Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer

Por Pablo Esteban

La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración

Las consultoras elevan sus pronósticos de precios

Una sorpresa en Santa Clara del Mar

Encontraron el fémur de un perezoso gigante

El País

Sumando millas

Javier Milei en EE.UU.: cumbre con Trump, gobernadores aliados y búsqueda de inversores en plena tensión global

A horas de que el Gobierno promulgara la ley

La CGT presentó un amparo para frenar la Reforma Laboral

Rige desde hoy

Milei promulgó su reforma laboral: uno por uno, todos los derechos que pierden los trabajadores

Una interna complicada

Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba

Por Gregorio Tatián

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de marzo de 2026

Argentina aparece como preocupación en informes internacionales

Crecen las dudas sobre el programa económico

Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados

El sector de los autos, en el fondo del mar

La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración

Las consultoras elevan sus pronósticos de precios

Sociedad

Piden explicaciones sobre la obra

Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora

Línea D

Trabajadores del subte liberarán este lunes molinetes en la estación Congreso de Tucumán

Una medida de alivio por 90 días

Derrumbe en Parque Patricios: postergan las cuotas hipotecarias de los vecinos afectados

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo

Deportes

Diálogo con Abigail Chaves, la futbolista que abrió las puertas del fútbol femenino alemán

Una arquera argentina en la Frauen-Bundesliga

Por Florencia Castro

Messi a Trump, un saludo miserable

Por José Luis Lanao

Fórmula 1

Gran Premio de Australia: Colapinto terminó en el puesto 18 en la segunda práctica libre

A propósito del paro del fútbol: ¿Cuándo vas a mover un dedo por los demás?

Por José Luis Lanao