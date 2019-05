Sophie Turner fue otra de las actrices que, inmediatamente después de la emisión de “The Iron Throne”, el último episodio de Game of Thrones, habló para la prensa sobre el destino de su personaje Sansa Stark. “No me decepcionó, para nada”, le dijo a Entertainment Weekly. “Desde el final de la primera temporada, Sansa ya no quiere saber nada con King's Landing ni con ser reina. No cree que pueda reinar y tampoco lo desea: sabe que su lugar es el Norte, que puede dirigir a la gente del norte y dirigir Winterfell. Quizás puede ser capaz de ser Reina de los Siete Reinos, con la ayuda de su familia y consejeros como Tyrion. Pero no tiene ningún deseo de ello”.

Quizá a sabiendas de que toda serie exitosa carga con la imposibilidad de conformar a todos, en los días previos algunos integrantes del elenco fueron aludiendo al tema. En una entrevista con el programa televisivo 60 Minutes, Turner señaló que “algunas personas quedarán satisfechas, otras no tanto”. El mismo programa entrevistó a Gwendoline Christie (Brienne), quien señaló que “Hay demasiados elementos como para complacer a todos y cada uno. Es una historia demasiado compleja”. De manera menos contemplativa, Kit Harington (Jon Snow) señaló en el programa de Stephen Colbert que quedó “muy shockeado y sorprendido por algunos eventos, que me hicieron poner los ojos en blanco”. En otra entrevista, interrogado por su impresión ante el finale, el actor no había tenido problema en definirse como “decepcionado”.

De todos modos, Harington salió hoy a defender a la serie de las acusaciones de “sexismo” que surgieron luego de la muerte de dos personajes femeninos centrales, Daenerys y Cersei Lannister. “Una de mis preocupaciones era esa, pero la justificación es que no por ser mujeres deben ser las buenas. Son los personajes más interesantes del show, pero Thrones siempre ha hecho estas cosas. No podés decir que las mujeres más fuertes van a terminar siendo las buenas. Dany no es una buena persona. Esto abrirá discusiones, pero no hay nada en este show que no sea fiel a sus personajes. ¿Y dónde viste a una mujer interpretar a un dictador? El actor señaló que sabe que el finale dividirá opiniones, pero apoyó la decisión de asesinato que toma su personaje. “Si seguís toda la historia de Daenerys ves que ha hecho cosas terribles. Crucifica gente. Quema gente viva. Esto se fue construyendo. Con lo que tenemos de que decirle al público: 'Ustedes también están en negación con ella, pero saben que algo está mal. También son culpables, festejaron esas cosas'”.

En conversación con Vanity Fair, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) se refirió a la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos. gEstábamos acostumbrados a tener toda una temporada para llegar a un punto. De pronto, un montón de cosas sucedieron muy rápido, y hubo algunos puntos de la trama que debí llenar por mí mismoh. Conleth Hill (Varys) ya se había referido a sus sensaciones con respecto a la muerte de su personaje: gMe frustró mucho no tener una última escena con Littlefinger, que era mi némesis. “Tomé mi muerte como algo personal, no como actor o como artista”, dijo. “Entendí las reacciones de actores que estuvieron previamente en la misma situación, mucho mejor que como yo lo tomé en su momento. No podés dejar de pensar que fallaste de algún modo, que no estuviste a la altura de alguna expectativa que desconocías. Y en las últimas dos temporadas sentí que me personaje se volvía más periférico, que se concentraban más en otros. Pero está bien. Es la naturaleza de un show con múltiples personajes, aunque sea un poco frustrante. Supongo que las últimas dos temporadas no fueron mis favoritas”.