El ex ministro de Economía Roberto Lavagna confirmó que será candidato a presidente. El economista, sin embargo, evitó confirmar si competirá en las PASO de Alternativa Federal, y dijo que los detalles de su postulación se conocerán tras la cumbre de ese espacio, que se realizará el miércoles.

Aunque aún debe traspasar el filtro de las primarias, Lavagna competirá por segunda vez por la presidencia. En 2007 encabezó la fórmula del frente UNA (Una Nación Avanzada), que llevó como candidato a vicepresidente al radical Gerardo Morales y que terminó en tercer lugar con el 16,91 por ciento de los votos, detrás de Elisa Carrió y muy lejos del 45,28 por ciento que consagró a Cristina Kirchner.

El ex ministro brindó una conferencia en el aula magna de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Luego brindó definiciones políticas y, además de confirmar su candidatura, analizó la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a vicepresidenta acompañando en la fórmula a Alberto Fernández. Al respecto, Lavagna dijo que no cree "que haya habido ningún cambio, más allá de la designación de una fórmula". Según él, solo hubo "un corrimiento político" pero "no cambios de conducta".

En referencia a las recientes declaraciones de Alberto Fernández acerca de que algunos jueces iban a tener que "dar explicaciones" sobre su conducta, advirtió que eso "ratifica que (el kirchnerismo) es un lado de la grieta" y que "del otro lado está el Gobierno, que no se mueve en nada en términos de cómo ve el país y qué alternativas hay de futuro".

En una entrevista previa, Lavagna había dicho que su planteo es "mantenernos al margen de los dos lados de la grieta (…) Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió (Juan) Schiaretti el otro día".