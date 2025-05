Para la comunidad teatral, el decreto 345 publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial implica no la transformación del Instituto Nacional del Teatro (INT) -lo cual ya sería grave-, sino algo mucho más radical: su desaparición. Y con ella la eliminación, también, de décadas de una historia signada por la autarquía y el federalismo. Por ello, diferentes organizaciones ligadas a la actividad convocaron a una conferencia de prensa este jueves por la tarde, con el lema "¡No al fin del INT!". Fue la primera de una serie de acciones pensadas por el sector en el marco del nuevo ataque, que continuará con un abrazo a la entidad este domingo.

Los teatristas advierten que sin su característica descentralización y su consejo de dirección el INT conservará apenas su nombre. La conferencia tuvo la intención de hacer público el "estado de alerta" por los peligros que la decisión del Ejecutivo entraña. Fue en la sede de la Asociación Argentina de Actores (AAA), ubicada en la calle Alsina, en la zona del Congreso. Participaron, aparte de la AAA, Argentores, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (APDEA), la Asociación Argentina de Teatro Independiente (ARTEI), Espacios Escénicos Autónomos (Escena), Grupos Estables de Teatro Independiente (GETI), la Sociedad Argentina de Autoras y Autores (SADA), Asociación Docentes Artistas Investigadores de la UNA (ADAI) y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). Entre el público se encontraban Pablo Echarri (de SAGAI), Sebastián Blutrach, Elvira Onetto, Horacio Roca, Alejandra Flechner, Laura Azcurra y Vanina Biasi.

Hubo un aplauso a Alejandra Darín. El clima era de tristeza pero también de lucha. "El domingo respetemos la ley pero seamos muy combativos", sintetizó Alfredo Badalamenti, representante provincial del INT, y también fue aplaudido a modo de consenso. "Defendamos este hemoso organismo. Y si no nos va bien, sigamos peleando." Aparte de la estrategia de la calle, se piensan otras por la vía legislativa y judicial, que fueron expuestas.

Luis Rivera López, presidente de la AAA, recordó una potente metáfora de Mauricio Kartun que surgió en el momento en que el INT comenzó a estar amenazado. "Dijo que es como un piano que fue afinándose a lo largo de todos los años y estaba sonando realmente bien. Estamos tirando por la ventana un piano muy valioso. Cuando después nos pongamos a rehacerlo, si es que ahora logran destruirlo, tendremos que empezar de nuevo. Es mucho lo que se pierde. Es el momento de frenar la cosa, de detenerla, mientras podamos. Sabemos que la sociedad en este momento está llena de estos combates, por todos lados, pero lo fundamental es que estemos peleando, que no les sea fácil la cosa", expresó, quien también fue jurado del INT y pudo comprobar su transparencia.

"¿Quién nos iba a contar que en esta casa, donde palpitan el espíritu de Carlos Carella, Carlos Levrero, Jorge Rivera López, íbamos a tener que defender la Ley Nacional del Teatro? Esta ley es producto de la vida de esos tipos que nos marcaron un camino. Crearon una comunión definitiva con todos los que hacemos e hicieron teatro. En el espíritu de todos ellos y de Alejandra Darín podemos decir que esto es nuestro, que no puede pasar. Que si no somos capaces de defender lo que nosotros mismos hemos creado como teatristas habremos llegado a la conclusión de que no estamos a la altura de merecer esta herramienta que hoy quieren romper", dijo, por su parte, Norberto Gonzalo, en representación de APDEA.

Hablaron, también, Gonzalo Pérez (ARTEI), Graciela Camino (Escena); Luciano Linardi, director del departamento de Cultura de ATE y trabajador del INT; Sergio Rower (GETI); Julieta Alfonso (representante provincial en el INT); y Jorge Córdoba y Estanislao Pedernera, de delegaciones de la AAA. "Convocamos en forma completa y abierta. Es momento de dejar cualquier tipo de división circunstancial y estar todos juntos", cerró Rivera López. "Esto supera todo lo que veníamos pensando; no sabemos cómo reaccionar. Es un llamamiento a todos los partidos que están del lado de la cultura, los derechos humanos, la justicia social, la educación y la salud públicas. Es una responsabilidad moral muy grande la que tenemos: resolver nuestras internas, salir para adelante. Es urgente la unidad de todos nuestros dirigentes y dirigentas. Con un plan de lucha tenemos que volver a ganar las calles", planteó Linardi, quien instó a "romper la bandera del miedo" y unificarse.

Los decretos 345 y 346, sobre "el cierre, la centralización y fusión de organismos"

Con dos decretos (345 y 346/2025) publicados el jueves pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno concretó una fuerte transformación en el plano de la cultura, que se sentía hacía tiempo como amenaza, y volvió a poner en tensión a un sector golpeado desde la llegada de Milei al poder. "El cierre, la centralización y fusión de organismos" anunciados por el vocero Manuel Adorni acarrea consecuencias en una larga lista de espacios, con el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) entre los principales afectados. Estas medidas fueron impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

El INT está en el ojo de la tormenta desde fines de 2023, cuando con la ley ómnibus existía la propuesta de eliminarlo. El decreto 345 lo convierte en una "unidad organizativa" de la Secretaría de Cultura, y disuelve su consejo de dirección y la representación provincial. En su reemplazo crea un consejo asesor con carácter ad honorem. Federico Brunetti -hasta ahora subsecretario de Promoción Cultural- asumirá como director nacional del organismo, en reemplazo de Mariano Stolkiner.

De todos los organismos implicados por los decretos, el que otorga subsidios a la actividad teatral está entre los más perjudicados porque, por su carácter descentralizado, contaba con Servicio Administrativo Financiero propio; es decir que los fondos del Tesoro Nacional le llegaban directamente, sin pasar por Cultura, como sucede en otros casos. "A partir de la vigencia de este nefasto decreto la ley ya no es lo que era. Fue totalmente amputada. Elimina de hecho el instituto. Tenemos que hacer una hoja de ruta. Hay esperanza", dijo Pérez, de ARTEI, entidad que presentará un amparo.

Dictamen de la Comisión de Cultura, en rechazo a los decretos 345 y 346 y otras estrategias

El "camino legislativo" comenzó este miércoles. Referentes de una veintena de asociaciones vinculadas al quehacer artístico fueron invitados por diputados y diputadas de la Comisión de Cultura a una reunión, que derivó en un dictamen en rechazo de los dos decretos, con 17 firmas a favor y dos disidencias. El dictamen unificó proyectos de resolución y declaración presentados por legisladores de distintos bloques (Unión por la Patria, UCR y el socialismo santafesino). También se aprobó un pedido de informes a Cifelli para que explique el alcance de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo. El expediente fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Compuesta por diputados y senadores, tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre la validez de los decretos. Luego, su dictamen debe ser tratado por ambas cámaras del Congreso. La diputada Biasi (FITU-PO) presentó este jueves un proyecto de derogación.

Como quedó expuesto en la conferencia tras la pregunta de Echarri, no hay confianza de la posibilidad de que haya un giro en la bicameral. El foco está puesto en el hecho de que, a partir del 23 de junio, vencido el plazo de pronunciamiento de esa comisión, el recinto queda habilitado para tratar los decretos. "Hay que conseguir una sesión que incorpore el tema y después hay que conseguir mayoría", precisó Pérez, en diálogo con Página/12. El abrazo al INT será este domingo a las 12, en Avenida Santa Fe 1235.