#Ciclodelia Barbi Recanati será parte del ciclo Indiefuertes mañana a las 20.30 en Niceto Club, junto a Ruiseñora y Jazmín Esquivel; mientras que Horribles y el dj Azul Metano animarán el ciclo Jueves Demónicos, mañana a las 21 en Broers, Bernal.

#AltaTemporada Una serie termina, otra empieza. Si estás para vampiros, brujas y hombres-lobo, conjurá el debut de Legacies, nuevo spin-off de la saga The Originals y The Vampire Diaries (desde hoy, Warner Channel). Si te cabe una comedia sobre una chica con tres amantes, hurgá en la debutante She’s Gotta Have It, de Spike Lee, basada en la peli homónima (desde mañana, Netflix). Y si te va un embrollo colombiano de selva, guerrilla y contrainteligencia contra el popstar narco Pablo Escobar, probá el estreno de El General Naranjo (desde el viernes, Fox Premium).

#Enfiestados Recuperar la mística de los conciertos ricoteros de los ‘80 será el plan de Patricio Súper Show, espectáculo con banda en vivo, monólogos, bailarinas, buñuelos de ricota y setlist de Los Redondos, mañana a las 20 en La Trastienda. Y la Mala Party soltará trap y hip hop con plantel de djs femeninas, mañana a la medianoche en Niceto Club.

#CualquieraPuedeGooglear Click abrelibros: Walter Piancioli, de Los Tipitos, presentrará su libro Mesa de luz en el Teatro Roma de Avellaneda (mañana a las 20). Videoclick: con clima de performance teatrera, Ismo de las Fauces estrenó el video de su canción Caigo, cortada del disco Emerger. Click en bandeja: la dj ucraniana Nastia anunció su desembarco housero en la cabina de Crobar para el 19/6. Click sobre tablas: un grupo de jóvenes arma plan revolucionario entre el desierto y las balas en A.R.C.A. - Simulacro patagónico, de Aníbal Gulluni, los domingos a las 17 a la gorra en El Método Kairós.

#PresenteContinuo Donde hay una canción nueva, hay un show nuevo. Hoy, El Paraíso de Eva estrenará sus inéditos Dónde están ahora y Para abajo en La Tangente (a las 21). Y mañana, Michelle Bliman blanqueará su disco Intuición en Sirhan (a las 21).