“Desde Alternativa Federal invitamos a una gran primaria de la oposición”. Esas fueron las primeras palabras del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en medio de las fracturas en el peronismo disidente que se reunió esta mañana nuevamente sin el ex ministro Roberto Lavagna. Sin dar indicios de cuál será el espacio en el que competirá ni desmintiendo los rumores de quiebre dentro de Alternativa Federal, Massa publicó un video en las redes sociales en el que aseguró que apuesta a “construir una agenda de políticas de Estado con acuerdos, pero por sobre todas las cosas con un proyecto de país".

Massa evitó adelantar su decisión final, luego de que el candidato presidencial Alberto Fernández volviera a convocarlo a sumarse a su espacio junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey hablara de que habría un “competencia” con él dentro de Alternativa Federal.

“Hay que construir un nuevo gobierno y una nueva mayoría sin volver para atrás”, lanzó hoy Massa, quien invitó en esa línea a “una gran primaria de la oposición”. “Hay que superar el fracaso de Macri, que es el fracaso de un Gobierno, no de la Argentina”, insistió.

En las últimas horas hubo diferencias entre los miembros del peronismo disidente sobre la forma en la que se definirán las candidaturas, en internas o por consenso. Lavagna había pedido que ese debate se pospusiera, pero el gobernador cordobés Juan Schiaretti, el senador Miguel Ángel Pichetto, Urtubey y Massa decidieron reunirse sin él para ratificar las primarias dentro del espacio.

En ese marco, sin dar por sentado un quiebre con Lavagna, Schiaretti subió un video a sus redes sociales invitando a Marcelo Tinelli, Daniel Scioli y todos "los que pretendan ser candidatos" del espacio a participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Luego de que se tomarán la foto Pichetto, Urtubey, Massa y Schiaretti, aparecieron en la reunión Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz.

Por la tarde, habló con los periodistas a la salida del edificio donde se realizó la reunión, evitó dar precisiones y aseguró que trabajan para “ponerle punto final a un gobierno que fracasó”. El líder del Frente Renovador remarcó que el peronismo no kirchnerista quiere “salir de la discusión de la vanidad de la política” y que “se necesita definir un rumbo, no nombres, para que se pueda vivir mejor”. En tal sentido, dijo que “pedí a mis dirigentes que no hablen de candidaturas, las tendremos el 22 de junio, pero no podemos dar un espectáculo dantesco mientras mucha gente la pasa mal”.

Agregó: “Estamos trabajando en una alternativa con el desafío de ponerle punto final a un gobierno que fracasó y construir una nueva mayoría”, subrayó. Sobre la posibilidad de sumarse al kirchnerismo, aseguró que “el gobierno quiere dividir a la oposición, pero la sociedad le perdió la confianza y el 27 de octubre habrá nuevo presidente”. En esa línea, agregó que "mil argentinos pierden el trabajo por día mientras el gobierno no da respuestas", y que "el foco no pasa por la distracción que arma el gobierno para tapar que cierran pymes todos los días y los jubilados no llegan a fin de mes".