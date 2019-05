El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, enfatizó ayer que el “único adversario” de los jefes comunales del peronismo bonaerense “es (la gobernadora) María Eugenia Vidal, que no resolvió ningún problema de la provincia”. “Los intendentes peronistas tenemos un gran acuerdo para que este Gobierno no siga haciendo daño”, advirtió, al tiempo que sostuvo que, el objetivo principal es “ganar las elecciones y gobernar mejor que (Mauricio) Macri y Vidal”. Por otro lado, en diálogo con NA, el dirigente opositor se refirió a la fórmula presidencial anunciada el pasado 18 de mayo por la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, y que será encabezada por su ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. “El respaldo a la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner fue unánime y eso nos marca un camino para convocar a todos los que crean en un modelo de país más justo, que defienda la industria nacional y las pymes para crear trabajo”, señaló. Con las filas cerradas en torno al panorama nacional, los jefes comunales bonaerenses buscan ahora llegar a un acuerdo en el ámbito local que les permita diseñar las listas municipales y plantear un proyecto común que tenga a uno de ellos a la cabeza como candidato a gobernador.