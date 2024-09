El desempleo llegó al 7,6 por ciento de la población activa en el segundo trimestre del año, según mostró Indec este jueves. Aunque es una décima inferior a la del primer trimestre del año, se ubicó casi dos puntos por arriba del último período del mandato de Alberto Fernández. A diferencia de otras crisis económicas, en 2024 el empleo no registrado no funciona como refugio para las pérdidas de puesto de trabajo en el sector formal, opinan los expertos. Suman 430.000 los nuevos desocupados en el primer semestre de la gestión Milei.

La tasa de desempleo fue 7,6 por ciento en el segundo trimestre del año, un ratio estable respecto del primer trimestre, pero que en el sesgo contra igual período de 2023 muestra un empeoramiento en los indicadores sociales. Entre abril y junio de este año la desocupación creció 1,4 puntos respecto a igual período de 2023 (6,2 por ciento).

Ese crecimiento fue mayor al evidenciado en la comparación interanual del primer trimestre, cuando el desempleo pasó de 6,9 a 7,7 por ciento, es decir que había crecido 0,8 puntos en el lapso de un año.

“La recuperación leve de la actividad económica respecto del trimestre anterior aún no se refleja en una reducción del desempleo. Aún tenemos un punto y medio más de desocupación que en el mismo trimestre del año pasado. La recesión pasa factura y aún no hay recuperación de los indicadores. La aplicación de la reforma laboral de la ley bases solo aporta más incertidumbre en el marco de la recesión”, advierte Juan Manuel Ottaviano, investigador del área de Trabajo e Ingresos de Fundar, mirando en fino el cambio de las variables en el primer semestre del Gobierno de Javier Milei.

Los datos de Indec mostraron además un aumento en la tasa de actividad que marcó 48,5 por ciento, casi un punto mayor que en el segundo trimestre de 2023. En un contexto de caída fuerte en la economía, este factor “podría indicar que más personas stán disponibles para trabajar por falta de ingresos”, advierte Ottaviano. Por el lado de la tasa de empleo de 44,8 por ciento, prácticamente no hubieron cambios respecto de un año atrás. En este sentido los indicadores son rotundos, la economía no está generando más empleo.

A siete meses de gestión del Gobierno de Milei, los datos del mercado laboral claramente han empeorado respecto de la administración de Alberto Fernández que dejó una tasa de desempleo en el orden del 5,7 por ciento los últimos dos trimestres de 2023. Las estadísticas de Milei se aferran al 7,6 por ciento en los dos primeros trimestres de este año. “Se movió apenas la actividad laboral, se movió apenas la tasa de empleo, pero no la desocupación”, observa Ottaviano.

Proyectando este dato al total de la población activa (22,8 millones), muestra que la cantidad de desocupados pasó de 1,3 millones de personas a fines del año pasado a 1,73 millones en la gestión de Javier Milei. Es decir, hay 430.000 nuevos desocupados en el país.

Otro dato relevante en materia de calidad de los puestos de trabajo es la subocupación demandante, es decir las personas que trabajan menos de 35 horas semanales pero buscan ocuparse más “porque no les alcanza”, así Federico Pastrana de la consultora Centro-Periferia se refirió al empeoramiento en el empleo que efectivamente se está generando en el trascurso del actual Gobierno. En primer lugar, resulta insuficiente y coloca a la población en una búsqueda activa pese a estar empleado. La tasa de subocupación demandante alcanzó a 8,1 por ciento de la población activa, contra 7,4 en igual período de 2023.

En segundo lugar, destaca el especialista: “Al igual que ocurrió en el primer trimestre del año –además de aumentar un poco el empleo por cuenta propia- no creció el empleo no registrado en relación de dependencia. Es decir que no está funcionando como refugio este tipo de modalidad, cuando habitualmente lo hace en los ciclos recesivos. Esto es porque la crisis es muy profunda”.

En cuanto a los distintos segmentos de la población, el desempleo impactó más en la población femenina con una tasa del 8,4 por ciento (versus 6,9 por ciento en el segundo trimestre del año anterior) mientras que entre los varones fue de 6,9 (contra 5,7 en igual período de 2023).

Asimismo, las tasas fueron más altas entre las mujeres de 14 a 29 años versus las mujeres de mayor edad, de 30 a 64 años, con tasas de 16,5 y 5,9 por ciento respectivamente (la primera subió 3 puntos y la segunda 0,9 en la comparación interanual). Mientras que en el caso de los varones de 14 a 29 años el desempleo alcanzó al 13,9 por ciento de los activos y entre los 30 y 64 años de edad al 4,6 por ciento (un aumento de 1,6 y 1 punto respectivamente).