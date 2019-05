El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, ratificó que la policía disparó durante la persecución que terminó con la vida de tres adolescentes y un joven de 22 años en San Miguel del Monte. Confirmó que la bala encontrada en el cuerpo de una de las víctimas es “compatible con una 9 milímetros”, utilizada por los uniformados, y sostuvo que “el procedimiento estuvo mal hecho”.

Y detalló que "vamos a separar a doce agentes. Un comisario general, el jefe departamental de San Vicente, el segundo jefe, el jefe de la policía Comunal, cinco policías más, y los tres de ayer.” Y explicó que “a partir de lo que venimos hablando con el fiscal general Conte Grand, a partir de los testimonios de los vecinos y de lo hablado con la intendenta, tenemos que pensar que hubo tiros, que el procedimiento que hizo la Policía estuvo muy mal hecho". Además, afirmó : “No vamos a proteger a nadie” y le pidió a la justicia que “meta presos” a los policías involucrados.

Ritondo informó que faltan otros análisis "que Gendarmería está haciendo sobre los restos del auto, pistolas y chalecos". Y pidió "que sean detenidos" los agentes involucrados de forma directa en el hecho, a quienes acusó de "no haber transmitido lo que pasó y dar una versión que fue puesta en duda por nosotros y por los testimonios de los vecinos".

"No se va a proteger a nadie que haya semejante cosa, estos ex policías no solamente han manchado el honor y el uniforme de la fuerza, sino que han deshonrado a muchos de sus compañeros", aseguró.

"Comprendemos profundamente el dolor que tiene cada uno de los padres, y no vamos a dejar que esto quede impune y que los responsables queden libres". Y explicó que se reunió con la intendenta de Monte, Sandra Mayol, "para diseñar un nuevo formato para la Policía local, con muchos recambios, entendiendo que venían perdiendo confianza y con esto ya fue nula".

Después, tras una pregunta en la conferencia, Ritondo reconoció que "se encontró una bala 9 milímetros, tengo el informe, y eso significa que hubo bala por parte de la policía".