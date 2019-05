El consumo medio de la población registró en abril no sólo su nivel más bajo en los 40 meses que lleva el gobierno de Cambiemos, sino que bajó a un nivel que no se registraba desde septiembre de 2007. Es decir, 11 años y medio atrás. La caída del Indicador Mensual de Consumo, elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, señala un retroceso interanual (con respecto a abril de 2018) del 12,2 por ciento, una evolución descendente que no encuentra su piso tras un ciclo de caída que ya lleva 15 meses.

El informe del ITE menciona el resultado de algunas estadísticas privadas que corroboran la tendencia declinante del consumo en distintos niveles, desde la venta de autos a los rubros de consumo masivo a nivel minorista. Según cifras de Adefa y Acara (terminales y concesionarias), la caída de ventas de autos nacionales en abril superó el 60 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Por otra parte, una estimación de la CAME (cámara empresaria del comercio minorista) para el mismo mes de abril señala un descenso de las ventas al público del 13,4 por ciento “con bajas en todos los rubros”. Asimismo, la caída del crédito real en pesos (32,5 por ciento) “con fuertes bajas en todas las líneas, incluso hipotecarios”. El informe de la Fundación Abdala agrega que “el acuerdo de precios promocionado por el gobierno difícilmente consiga impulsar el consumo en los próximos meses, en un contexto en el que no se observa aún una recomposición salarial en términos reales”.

El nivel de consumo del mes de abril de este año es el punto más bajo de la serie desde el inicio de la gestión del actual gobierno. Pero su evolución reconoce diferentes momentos. La tendencia ascendente del consumo que se mantuvo hasta fines de 2015, se revirtió en el año 2016 con un retroceso que alcanzó hasta el 5,5 por ciento entre octubre y noviembre de dicho año, con respecto al anterior. Después de ese primer año de gestión de Cambiemos, el consumo se estabilizó durante el primer semestre de 2017 y tuvo un repunte durante la segunda mitad del año. Fue el único momento del gobierno actual en el que se transitó un período de crecimiento del consumo: el índice del ITE señalaba en enero de 2018 un nivel un 3,5 por ciento superior al de doce meses atrás.

Desde el mes de febrero de 2018, se inicia un proceso decreciente del consumo que se prolonga hasta la actualidad. El retroceso del consumo en los últimos quince meses es una sucesión de bajas del orden del uno por ciento mensual, con la sola excepción de los meses de octubre y diciembre del año pasado. El descenso acumulado desde abril de 2018 alcanza al 12,2 por ciento, pero si se extiende la comparación a enero de 2018, la caída en estos 15 meses llega al 12,7 por ciento.

El consumo cayó así a un nivel que ya había dejado atrás once años y medio atrás. Esto se refleja en una baja en la demanda de distintos productos, desde los suntuarios a los de primera necesidad, pasando por los bienes durables y, en general, elementos de equipamiento del hogar. Según indica el ITE, en forma coincidente con otros análisis, la tendencia observada es que aún la caída no ha encontrado su piso. Ni la actual política económica ofrece perspectivas de una reversión.