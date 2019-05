La ex presidenta Cristina Kirchner recusó por "enemistad manifiesta" y "prejuzgamiento" al perito ingeniero designado para intervenir en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz que comenzó el martes pasado. En la presentación hecha ante el Tribunal Oral Federal 2, que esta tarde también dio permiso para que la ex mandataria se ausente de las próximas audiencias, el abogado Carlos Beraldi adjuntó una serie de tuits de la cuenta del ingeniero Eloy Pablo Bona en los que condena a Cristina y su ex funcionarios por corrupción e incluso avala la teoría del asesinato del fiscal Alberto Nisman.

"Cuando se convoca a un experto que tiene especiales conocimientos para establecer la verdad de lo que se investiga, resulta imprescindible que su opinión sea brindada con absoluta objetividad e imparcialidad", advierte la presentación de la ex mandataria y sostiene que "el perito recusado carece de la condición de imparcialidad exigida por la ley o que, al menos, su actuación genera un temor objetivo de parcialidad".

El pedido de apartamiento del perito designado por Dirección de Asistencia Judicial en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) fue acompañado por una larga seríe de mensajes que Bona compartió y dio "me gusta" a través de su cuenta personal de Twitter (@eloybona). "Kirchnerismo viene de kirchnereo, que es el acto de robar y decir que fue en nombre de la patria", reza una de los tuits compartidos por el perito oficial. Otro de ellos sostiene: "El logo del frente de Cristina es una mano agarrando un sobre. Querían poner una pistola disparándole a un fiscal pero acá te encasillan".

En el escrito, Beraldi recuerda la defensa lleva una lista de irregularidades denunciadas que esperan ser resueltas por la Corte Suprema —episodio que tensionó las relaciones entre el Gobierno y el máximo tribunal una semana atrás por la posibilidad de la suspensión del juicio oral— y señaló, entre ellas, la decisión del juez federal Julián Ercolini de rechazar, durante la instrucción, todas las medidas de pruebas requeridas por las querellas.

La presentación también pone en contexto la prueba que debería analizar el perito recusado al insistir en la "equivocada" decisión del propio TOF 2 de avanzar con el inicio del juicio oral, cuando no se realizó el "amplio estudio pericial sobre las cincuenta y una obras licitadas y ejecutadas en la provincia de Santa Cruz" sino solo sobre cinco, bajo criterios de la parte acusadora.

Beraldi también recordó que existió una "indebida injerencia del poder político" en la designación del fiscal en la causa Juan Ignacio Mahiques, hijo de Carlos Mahiques —ex ministro de Justicia del gobierno de María Eugenia Vidal y actual camarista— y hermano de Juan Bautista Mahiques, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, funcionario del Ministerio de Justicia y flamante fiscal general de la Ciudad .

En paralelo, la ex presidenta consiguió por parte del TOF 2 el permiso para ausentarse de las próximas audiencias del juicio oral y público. Los argumentos aceptados por el tribunal fueron la posible superposición del cronograma de audiencias con sus tareas oficiales como senadora.

"El referido cumplimiento de tareas oficiales con motivo del cargo que ostenta como Senadora Nacional luce razonable a la luz de la necesaria protección que es dable procurar a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular", valoraron los jueces del tribunal, pero resaltaron que deben acreditarse "la superposición de aquéllas labores con las audiencias de juicio".