Thelma Fardin salió a contestar los dichos de Fernando Burlando, el abogado de Juan Darthes, luego que el letrado afirmara que no hubo violación en Nicaragua en 2009, sino “sexo consentido”. La actriz manifestó estar “sorprendida”, aunque “bien y tranquila” anqte lo que podía ser un cambio de estrategia del actor, que siempre negó haber tenido una relación sexual con Fardin cuando era menor de edad.

Fardin dijo estar “tratando de entender cómo todavía existen estas representaciones con tanta impunidad” y aseguró que “la sociedad ya no permite este tipo de respuestas”. Categórica, dijo que “duelen los ovarios escuchar a estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal, pero sí hubo un cambio y una evolución”, luego que Burlando expresase que “hay no que es no y no que es sí” para explicar el nuevo relato de su cliente.

"Hemos hecho un avance muy grande, pero es impresionante como todavía hay representantes de cierto sector de la sociedad que tienen la posibilidad de hablar. Pero debemos entender y cuestionarnos como feministas, que representan a muchos y tienen impunidad para decir estas cosas", añadió Fardin en declaraciones radiales, además de decir que no se arrepiente de la denuncia “porque estamos pudiendo hablar de todo esto”.

La joven hizo pública su denuncia contra Darthes en diciembre pasado, acompañado por el Colectivo de Actrices. Reveló que en una gira de la tira Patito feo, en junio de 2009, Darthes abusó de ella en un hotel de Nicaragua. En ese momento ella tenía 16 años, y él, 45. El actor y cantante negó de plano la acusación, dijo que ella se le insinuó y que el él la sacó de su habitación, un relato opuesto al que ahora contó Burlando. En el medio, Darthes se fue a San Pablo, Brasil.

Según Burlando, Darthes fue a la habitación de ella mientras Fardin hablaba por teléfono y él la empezó a besar en el cuello, “la da vuelta, la empuja hacia la cama” y ella se resistió con “un no que no es categórico”, y justificó con la frase “Hay no que es no y no que es sí”

Para la actriz “ha sido muy duro, es difícil sobreponerse y seguir”, al tiempo que remarcó que “es fundamental tener la posibilidad de hablar" y definió a Burlando como “un representante más de un sector de la sociedad, como lo es mi abusador”. Aunque diferenció: “Hay pibas que denuncias al comisario de su pueblo y no tienen las herramientas ni el apoyo que tengo yo”.

Sobre el argumento del “no que es un sí”, Fardin expresó: "A los que piensan como él que un 'no' es un 'sí', hay que explicarle que las situaciones de violación y de cualquier abuso no tienen que ver con un escenario de grito, forcejeo y del pataleo sino con el consentimiento". Afirmó que el abogado de Darthes “interpreta cosas de mis dichos que en Nicaragua por suerte entendieron de manera diferente”.

Por Radio Nacional, dejó en claro que “yo era menor de edad y la clara posición de poder la tenía él”, y que por tal motivo la Justicia nicaragüense caratuló el hecho como “violación agravada”. “Allá él con su conciencia si puede dormir tranquilo, aunque entiendo que es su trabajo", cerró Fardin sobre Burlando.