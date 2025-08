“El riesgo kuka” hizo saltar al dólar, según Toto Caputo. El mismo cuco agitó Javier Milei: la deuda es de los kuka, “los datos dan bien, pero ellos dicen que está todo mal”. Y advirtió sobre el “fraude” que harán los kukas en las elecciones bonaerenses. O sea, para el gobierno, el kirchnerismo disparó el dólar, tomó la deuda monstruosa y, si pierden, harán fraude. Está demostrado que cuando toda la culpa es de los demás, las cosas están peor de lo que parecen. Y lo que se ve, es que están muy mal.

El único esfuerzo real del gobierno este semestre ha sido quemar miles de millones de dólares para evitar un salto inflacionario antes de las elecciones de octubre. El costo material y humano ha sido brutal. Y el escenario mostró a un gobierno cuyas medidas desesperadas indujeron inquietud en los mercados que intentaban tranquilizar. La sociedad en general está convencida de que, antes o después de octubre, el gobierno decidirá otra devaluación con inflación y salarios congelados. Milei cedió a regañadientes una baja en las retenciones y aumentó las tasas de interés de los bonos a niveles estratosféricos pero no logró frenar la compra de la divisa, ni que liquiden las cosechas. Y el dólar ya toca la banda superior. En el camino, grandes corporaciones anunciaron su salida del país y despidos en masa, la crisis en el consumo destruyó miles de comercios y advirtió a los gritos el sufrimiento de los salarios. “Los datos dan bien, pero los kukas dicen que están mal”. Bueno, no solamente los kukas. Echarle la culpa de todo a los demás es mala señal. La otra, pésima, son las entrevistas con Fantino o con Majul. Si Milei necesita dar explicaciones sin que repregunten de verdad, es porque todo está mal.

El fracaso del programa libertario desencadenó la crisis en salud, educación y provocó un deterioro trágico en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. Pero no tuvo todavía repercusión equivalente en el plano de la política. Una mitad de la población participó o respaldó numerosas movilizaciones. Pese a todo, una minoría de esa mitad apoya al gobierno. Otra mitad permaneció impasible aunque sufriente. La mayoría de esa mitad respalda al gobierno a pesar de sufrir las consecuencias del ajuste. Y la otra parte fue alejada de la política. La explicación del ausentismo no es una. Es más complejo. Por la causa que fuera, el dato innegable es que una porción importante no se siente contenida por el sistema político.

El peligro del ausentismo presionó un acuerdo de unidad en el peronismo bonaerense. Tendrá que presentar candidatos creíbles y hacer creíble sus propuestas. No está en condiciones de limitarse a los medios y a la propaganda. Tendrá que hacer campaña cara a cara y casa por casa. Los intendentes y la militancia tienen esa capacidad de llegada. En la mayoría de los distritos se mantiene alineado en la oposición. Los gobernadores que se abrieron de la disciplina opositora, como los de Catamarca y Tucumán, fueron mal retribuidos por el oficialismo y quedaron en una posición ambigua. Los gobernadores de Santa Cruz, Santa Fe, Chubut, Jujuy, y Córdoba, --restos de Juntos por el Cambio--, más el peronismo cordobesista, tienden a confluir en una propuesta para 2027. Casi todos ellos anunciaron que sus diputados rechazarán el veto al aumento a las jubilaciones, defenderán la emergencia en discapacidad y mantendrán el reclamo para que el gobierno les devuelva los ATN y el impuesto a las naftas. Todos ellos, incluyendo los peronistas que quedaron en terreno ambiguo, han sido socios de Milei en el primer año y medio de su gestión y le aprobaron el esquema legal sobre el que basó las medidas más nefastas. En Mendoza, los radicales irán aliados a los libertarios y en la ciudad de Buenos Aires el acuerdo de los libertarios con el PRO todavía está en debate. La candidata a senadora sería Patricia Bullrich, ex presidenta del PRO y ahora abanderada de los libertarios que quieren quedarse con los dos senadores ante la resistencia lógica del jefe de gobierno Jorge Macri. Si se juntan estarían alrededor del 50 por ciento de los votos. Hay una reconfiguración de los alineamientos, el PRO ha sido fagocitado por La Libertad Avanza, las ligas de gobernadores no tienen solidez más que como alianzas circunstanciales y el peronismo tendrá que diseñar en el plano nacional un proceso de unidad con varias de las formaciones provinciales conflictivas. Las alianzas de izquierda se mantienen inalterables. Con su discurso antipolítico, el PRO y La Libertad Avanza han promovido el desinterés. No les preocupa el ausentismo, que hasta ahora ha sido la primera minoría en las elecciones provinciales. Habrá que ver si ese nivel se mantiene en las elecciones nacionales. Pero en principio, el ausentismo aparece como un problema para el peronismo y la izquierda.

Finalmente, el FMI, que se mostró tan inflexible en la negociación con Martín Guzmán, ha sido otra vez indulgente con un gobierno conservador. Cuando el gobierno ya no tenía nada que hacer, cuando había gastado todos los recursos a su alcance y había llegado al borde del precipicio, el Fondo le concedió los dos mil millones que necesitaba para calmar al dólar. Y aún así le será difícil llegar a octubre. En paralelo, con la estafa millonaria de la cripto $Libra, el presidente argentino ganó una imagen poco confiable en el mundo de las relaciones internacionales. Y sucedió lo mismo con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por el video de una reunión en Estados Unidos donde ofrecía influencias judiciales y mediáticas a Tim Ballard, un personaje que está acusado de abusos y estafas. Los estudios jurídicos que representan a los afectados por la estafa de la criptomoneda presentaron más documentación al juzgado, para aumentar la gravedad del delito. Ya no sería sólo estafa, sino asociación ilícita por la Ley Rico antimafia que tiene ese país. Los documentos demuestran que sin la participación de Milei, la estafa no era posible. Y reproducen mensajes en los que Hayden Davis se jacta de que por su relación con Karina Milei, el presidente firmaría cualquier cosa. Hay una cronología de las visitas de Davis a la Presidencia, otra cronología de las transferencias de dinero. Milei no figura como acusado, pero el escrito destruye la figura del presidente argentino. Igual que el video de su ministro de Justicia. En ambos casos se vislumbra un gobierno sumergido en ambientes turbios, entre estafadores y abusadores de baja calaña. No es un buen momento para el gobierno y menos para el país. Ni en lo económico ni en el plano de su mala imagen internacional. Pero además hay mucha confusión en las vías de salida que podrían plantearse desde la política. No es un buen diagnóstico, pero en Argentina nunca se sabe cuando se producirá el sacudón que pondrá las piezas en su lugar.