El base Nicolás Laprovittola fue elegido como el jugador más valioso de la temporada (MVP) 2018-2019 de la Liga ACB de España, convirtiéndose en el cuarto basquetbolista argentino que lo logra. El perimetral de Divina Seguras Joventut de Badalona se sumó así a Walter Herrmann (2002-2003), Andrés Nocioni (2003-2004) y Luis Scola (2004-2005 y 2006-2007).

La entrega del trofeo al ex Lanús, de 29 años, contó con la sorpresiva presencia de sus padres, Margarita Stolbizer y Juanino Laprovittola, quienes viajaron a España para, durante la práctica habitual de su equipo de ayer, otorgarle el galardón ante el reconocimiento de sus compañeros. "Lo de hoy me ha superado totalmente. Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Algún que otro partido sí he sentido un poco de emoción, pero no soy de llorar, no me sale. Verlos ahí, también ellos muy emocionados y felices por ver a su hijo tener éxito, me llenó completamente", consideró un emocionado Laprovittola tras la visita.

"Acabar la temporada así, recibiendo un premio de esta magnitud, para mí es algo increíble, algo que no había pensado para mi carrera. Creo que todo el año que hicimos con el equipo y todo el año que trabajé valió la pena", agregó.

Durante la votación entre jugadores, entrenadores, periodistas e hinchas para el MVP, Laprovittola recibió los 100 puntos posibles, por delante de su compatriota y base de Real Madrid, Facundo Campazzo, quien obtuvo 50 unidades. En tercer lugar, finalizó el pivot montenegrino de Valencia Basket Bojan Dubljevic, con 23 votos.

Laprovittola, quien llegó a vestir la camiseta de San Antonio Spurs en la NBA, finalizó el torneo como máximo anotador (17,2 puntos por partido), y fue segundo en asistencias (6,4) y valoración (17,2); con unos porcentajes de tiro de 54 por ciento en dobles, 39 en triples y 79 en libres. Uno de los grandes momentos de la temporada para el nacido en Morón fue cuando marcó 40 puntos en la victoria sobre Gran Canaria, convirtiéndose en el décimo jugador que llega a esa cifra en los últimos 19 años del campeonato español. Joventut terminó la temporada regular en la séptima posición y se medirá con Barcelona (2º) en los cuartos de final de los Playoffs, que se iniciarán el próximo viernes.