Tras la victoria por 5-2 sobre Sudáfrica en el debut, la Selección Sub 20 irá esta tarde en busca de un triunfo que prácticamente lo deposite en los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Polonia cuando se mida con su par de Portugal, vigente campeona europea y una de las candidatas a quedarse con la Copa. Ambos equipos llegan como líderes del Grupo F, ya que los lusos derrotaron en su primera presentación a Corea del Sur por 1-0. Si logra alcanzar los tres puntos, Argentina quedaría muy cerca de asegurar su presencia en la segunda ronda, algo que no logra desde hace tres ediciones, ya que fue eliminado en la fase de grupos en 2015 y en 2017 y, además, en 2013 no clasificó a la cita.

PORTUGAL: Joao Virginia; Dalot, Queirós, Leite, Vinagre; Miguel Luis, Florentino Luis, Fernandes; Trincao, Leao, Jota. DT: H. Sousa.

ARGENTINA: Roffo; Mura, N. Pérez, Medina, Ortega; Vera, Sosa; De la Vega, Ferreira, Barco; Alvarez. DT: F. Batista.

Estadio: Bielsko-Biala (Polonia).

Arbitro: a designar.

Hora: 13.00.

TV: TV Pública y DirecTV Sports.