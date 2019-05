La política petrolera del macrismo también impacta sobre la política fueguina. La licitación de distintos sectores marítimos para exploración petrolera –por ahora frenada por una cautelar de la justicia federal de Tierra del Fuego– incluyó la adjudicación de parte de cuenca de Malvinas a empresas inglesas que ya operaron en la zona con autorización del gobierno colonial británico será motivo de debate en la Cámara de Diputados. Bajo la consigna “mantener la Cuenca Malvinas es mantener soberanía”, el presidente de la comisión de Energía de la Cámara baja, el neuquino Darío Martínez, convocó a especialistas para abordar el concurso público de permisos de exploración de hidrocarburos en la Cuenca. “El Estado argentino posee mucha información delicada sobre las formaciones geológicas y demás cuestiones vinculadas a la Cuenca Malvinas que indudablemente, no se le pueden regalar a cualquiera, mucho menos a intereses que no reconocen nuestra soberanía sobre el archipiélago”, sostuvo Martínez. Del encuentro, además de los diputados nacionales Guillermo Carmona y Daniel Filmus (FpV-PJ), participarán el diputado del Parlasur y ex canciller Jorge Taiana y la ex embajadora ante el Reino Unido Alicia Castro. También expondrán otros especialistas en materia energética y sobre Malvinas como Federico Bernal (Observatorio de Energía), el periodista y ex combatiente Edgardo Esteban, Fabián Brown, Guillermo Rossi, Sergio Novarín, Carlos Gómez, Juan Soto, Agustín Gerez y Francisco Cafiero.